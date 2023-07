Komt er een totaalverbod op alcohol achter het stuur?

Als het aan Veilig Verkeer Nederland ligt wel, die willen niets liever dan een totaalverbod op alcohol in het verkeer.

Het is niet voor het eerst dat we een berichtje over alcohol in het verkeer openen door te zeggen dat je een ontzettende oelewapper bent als jij je schuldig maakt aan drankrijden. Een oelewapper die zichzelf, maar veel belangrijker nog anderen in gevaar brengt.

Daarom vinden we ook hartgrondig dat je het niet moet doen. Stukje eigen verantwoordelijkheid, als je nadenkt dan gá je ook niet mer alcohol achter het stuur zitten. Zou je denken, maar uit een onderzoek van verzekeraar Univé blijkt iets heel anders.

Totaalverbod op alcohol achter het stuur?

Daaruit blijkt dat 27 procent van de automobilisten wel eens met alcohol op rijdt, van wie 10 procent meer drinkt dan de toegestane hoeveelheid. En alsof dat nog niet erg genoeg is, 7% vindt dat de alcohol geen invloed heeft op het rijgedrag…

Bovendien worden er per jaar zo’n 25.000 bekeuringen uitgeschreven voor mensen die met drank op achter het stuur zijn gekropen. Cijfers die je niet meer kunt negeren. aldus Veilig Verkeer Nederland.

En die organisatie pleit daarom nu voor een totaalverbod van alcohol achter het stuur.

Maar kan dat wel?

Kun je wel met 0.0% alcohol rijden?

De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) denkt dat een totaalverbod eigenlijk niet haalbaar is. Er zit namelijk heel vaak wel 0,1 of 0,2 promille alcohol in je bloed. Als je bijvoorbeeld een krentenbol hebt gegeten maakt je lichaam die alcohol al aan.

De SWOV is verder tevreden met hoe het nu gaat, al vinden zij wel dat de handhaving beter kan en moet. Want hoe je het ook wendt of keert, ook volgens hen is alcohol achter het stuur een no-go. Maar hoe doe je dat?

Niet meer met grote alcoholcontroles, want die worden in no-time doorgegeven via sociale media. De politie zet daarom vooral in op kleinere en snel verplaatsbare controles. Dan is de pakkans het grootst en de afschrikwekkende werking ook.

Maar ja. Totaalverbod of niet; je moet gewoon niet met je bezopen kop achter het stuur gaan zitten.

Oelewapper!