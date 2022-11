Lezersvraag: mag jij nog tanken langs de snelweg van de baas?

Steeds minder leaserijders tanken langs de snelweg.

Al het hele jaar is het op de portemonnee letten. Zo’n beetje is alles duurder geworden. Waar je gemakkelijk kunt besparen doe je dan ook. Zo is tanken in een dorp of stad een stuk voordeliger in vergelijking met tanken langs de snelweg. Het is nu zelfs zo dat werkgevers oproepen aan medewerkers om niet langer langs de snelweg te tanken met de leaseauto, om zo op kosten te besparen.

In een wagenpark van duizenden auto’s loopt de besparing voor een bedrijf natuurlijk enorm op. Uit cijfers van mobiliteitspasaanbieder MultiTankcard blijkt dat zzp’ers, mkb’ers en leaserijders het tankstation langs de snelweg vaker links laat liggen sinds de coronapandemie.

Het aantal tanktransacties bij de pomp langs de snelweg schommelt onder leaserijders rond de 60 procent van de periode voor de coronapandemie. Bij tankstation die niet langs de snelweg gelokaliseerd zijn liggen het aantal transacties op 80 procent hoger. Het is niet puur kostenbesparing vanuit de werkgever. Er spelen meerdere factoren.

Zo is kantoorpersoneel meer gaan thuiswerken, wat zorgt voor minder tanksessies. Daarnaast stappen steeds meer leaserijders over op een elektrische auto. Het is dan een kwestie van laden en niet tanken.

Voor de niet-zakelijke rijder is tanken langs de snelweg sowieso een beroving van je eigen portemonnee. De verschillen kunnen oplopen tot enkele tientallen euro’s per tankbeurt. Het kiezen van een tankstation is alsnog een strategische bepaling. Zodra je gaat omrijden is het voordeel immers teniet gedaan.