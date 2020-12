Toyota kondigt eerste elektrische SUV aan - Autoblog.nl

Ook Toyota gaat volledig elektrisch en dat doen ze met, verrassing, een SUV! Dat heeft de autofabrikant vandaag bekendgemaakt.

Zoals Tesla een pioneer is op het gebied van elektrische auto’s, zo was Toyota dat met de hybride auto. Het begon met de Prius wat uiteindelijk tot een revolutie heeft gezorgd binnen de lineup van Toyota en Lexus. Tot op de dag van vandaag houden ze vast bij de hybride constructie. Uiteindelijk moet ook een merk als Toyota overstappen op volledig elektrisch. Het eerste hoofdstuk is vandaag aangekondigd in vorm van een elektrische Toyota SUV.

De SUV van Toyota komt op het e-TNGA platform te staan. Dit is Toyota’s nieuwe architectuur voor elektrische voertuigen. Je kunt het vergelijken met het MEB platform van de Volkswagen Groep. Het e-TNGA is modulair, waardoor Toyota kan spelen met verschillende aandrijflijnen. Voorwielaandrijving, vierwielaandrijving of achterwielaandrijving. Alles is mogelijk met deze architectuur.

Elektrische Toyota SUV details volgen

Details over de elektrische SUV van Toyota blijven nog even geheim. Voor nu heeft de Japanse autofabrikant enkel het lijnenspel van het model vrijgegeven. Toyota zelf zegt in de aankomende maanden meer informatie bekend te gaan maken over deze nieuwe auto.

Ook voor een merk als Toyota zal het spannend zijn om over te stappen op volledig elektrisch. Ze zijn immers zo vertrouwd met hun hybride constructie. Door te kiezen voor een elektrische SUV speelt Toyota op safe. Van alle carrosserievarianten heeft een SUV de meeste kans op succes wanneer je als merk een nieuwe richting kiest.