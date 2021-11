Autoblog-lezer spot de nieuwste vlaggenschepen van BMW

Je ziet hier het eerste zelfstandige M-model én het elektrische vlaggenschip van BMW.

Het zijn zware tijden voor de traditioneel ingestelde BMW-liefhebbers. BMW maakt tamelijk radicale beslissingen qua design, gaat steeds meer focussen op elektrisch en tot overmaat van ramp bouwen ze tegenwoordig ook nog voorwielaandrijvers. Dit zorgt er in ieder geval wel voor dat een nieuwe BMW iedere keer weer het onderwerp van het gesprek is.

Binnenkort komt BMW weer met twee modellen die ongetwijfeld het nodige stof zullen doen opwaaien. Een anonieme Autoblog-lezer kwam de beide auto’s toevallig tegen, uiteraard nog goed ingepakt.

BMW XM

De eerste auto die je ziet is nog gewoon voorzien van ouderwetse uitlaten en het is dus geen ‘i’-model. Wat het wél is: de nieuwe coupé-SUV, die boven de X7 wordt gepositioneerd. De logische naam van dit model zou X8 zijn, maar er gaan hardnekkige geruchten dat deze auto XM gaat heten. Als Citroën daar geen stokje voor steekt.

Waarom XM? De SUV wordt ontwikkeld door BMW M. Daarmee wordt de XM het eerste zelfstandige model van de M-divisie. We hadden liever een M1-opvolger gezien als zelfstandig M-model, maar we zullen het hiermee moeten doen.

De BMW ‘XM’ wordt naar verluidt geëlektrificeerd, maar heeft ook nog gewoon een verbrandingsmotor aan boord, zoals de uitlaten aantonen. Die uitlaten zijn trouwens weer een opmerkelijk design-dingetje van BMW. Deze zijn namelijk op elkaar gestapeld. Net zoiets als de Opel Speedster, maar dan aan beide kanten.

BMW i7

De auto die achter de XM rijdt ziet er een stuk traditioneler uit, maar schijn bedriegt. Dit is namelijk de volledig elektrische BMW i7. Dit wordt het elektrische paradepaardje van BMW, dat de strijd moet aangaan met de Mercedes EQS.

Van de zijkant lijkt de i7 veel op de 7 Serie zoals we die kennen. Dat is niet verwonderlijk omdat de auto ook zijn basis zal delen met de nieuwe Siebener. De voorkant belooft echter wel een stuk anders te worden. Naast grote nieren, krijgt de i7 ook opvallende platte koplampen. Het is op deze foto’s niet te zien, maar ook bij de XM kun je rekenen op bijzondere koplampen.

De BMW XM wordt hoogstwaarschijnlijk deze maand nog onthuld. BMW heeft namelijk voor 29 november de onthulling van een hybride met veel vermogen aangekondigd. Wanneer we de onthulling van de i7 kunnen verwachten is nog niet bekend, maar dat zal waarschijnlijk ook niet heel lang meer duren.