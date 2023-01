Mercedes-AMG GLE53 Coupe rijtest en video

Een grote SUV coupé met potente aandrijflijn: dat is de samenvatting van de rijtest van de Mercedes-AMG GLE53 Coupé rijtest.

Fijn dat er keuze is toch? Helaas heeft niet iedereen genoeg smaak om het met me eens te zijn dat de GLE Coupé de fraaiste variant is. Voor diegene is er dan de reguliere SUV die wat minder mooi is en additioneel nadeel heeft dat je vrienden je zullen vragen om te helpen met verhuizen. Een praktische kofferbak heeft ook zijn nadelen.

AMG GLE

Heel discreet is de GLE AMG ook niet bepaald. Los van het formaat (voor hier in Europa dan) is het ook zonneklaar dat dit een potente versie is. Vooraan is er de typische AMG grille met vijftien verchroomde spijlen, de achterzijde wordt opgeleukt door een diffusor met twee dubbele ronde uitlaten.

De GLE53 staat bovendien ook dikker op zijn wielen. De AMG wielkasten zijn een stukje breder dan bij reguliere GLE’s. De dikke 22” patta’s maken het af. Aan de achterzijde zijn de banden belachelijk breed: de maat is 325/35/22. Aan grip dus geen tekort.

Het interieur kreeg ook de standaard AMG-saus. Fijne sportstoelen met zwart leer, grote schermen met het MBUX-bedieningssysteem. Aan het AMG sportstuurwiel zijn niet alleen flippers te vinden, maar ook knoppen om de rijmodi en andere instellingen mee te regelen. Dat kan ook allemaal met knoppen op de middentunnel, maar het is meer racy om dat op het stuur te hebben. Dat hebben Lewis en Max, dus dat wil ik ook.

Welke AMG is dit dan weer?

Max en Lewis hebben ook een elektropower aan boord en exact dat krijg je als GLE53 koper ook. Gelukkig gecombineerd met een snoezige zes-in-lijn plofmotor waar je ons petrolheads voorlopig nog wel blij mee maakt.

Het AMG portfolio is inmiddels erg breed, de EQE43 en EQS53 zijn de eerste volledig elektrische versies. Vroeger was het makkelijker kiezen: wilt U de V8 of de V12? De V8 is er nog, maar er zijn ook viercilinders in heel veel smaken van de A-klasse als A35 tot C63 in de nieuwe C-klasse.

Verwarrend genoeg is de 63 er natuurlijk ook nog als brute V8. Langzaamaan is AMG verbrandingsmotoren aan het combineren met elektrische motoren om zo tot nog meer smaken te komen.

Ook voor de Mercedes-AMG GLE53 uit de rijtest is een rol voor elektropower weggelegd, maar het is geen plug-in hybrid die volledig elektrisch kan rijden. Eén van de belangrijke vernieuwingen is het 48 volts boordnet die wordt gecombineerd met de EQ Boost startdynamo. Zoals de naam het al zegt is het een combinatie van een startmotor en een dynamo tot een krachtige elektromotor die tussen de motor en de transmissie is geplaatst.

De EQ Boost startdynamo kan meerdere rollen vervullen en daar ook meteen nieuwe functies aan toevoegt. Behalve reguliere dynamo is de EQ Boost startdynamo ook in staat om energie te recupereren, wordt een zeilmodus ondersteunt en kan er een extra boost worden geleverd van 16 kW en 250 Nm aan extra koppel. Dat is leuk, maar zeker niet genoeg om de forse GLE Coupé uit de startblokken te krijgen.

Deze GLE53 heeft een zes-in-lijn

Gelukkig is er ook een interessante verbrandingsmotor aan boord. Het is een gloednieuwe 3,0-liter zescilinder lijnmotor met zowel een uitlaatgasturbo als een ondersteunende elektrische compressor. Het is dus geen doorontwikkeling van het 43 AMG blok, want die auto’s hebben nog een V6 met enkele turbo.

De zescilinder lijnmotor levert een vermogen van 320 kW/435 pk en een maximumkoppel van 520 Nm. Helaas mogen de pk’s en Nm’s van de EQ boost functie er niet simpewel bij worden opgeteld, maar het neemt niet weg dat dit meer dan voldoende is voor de GLE53 AMG. Het sprintje naar de 100 duurt dan ook maar 5,3 seconden, terwijl de topsnelheid begrensd is op 250 km/u.

Interessant ook is de elektrische compressor, die ondersteuning krijgt van de EQ Boost startdynamo bij het wegrijden, zodat er een hoge laaddruk zonder vertraging ontstaat en daarmee voor een snellere koppeltoename. Daarmee wordt voor een maximale acceleratie gezorgd tot het moment dat de grote uitlaatgasturbo zijn werk gaat doen.

Het is geen GLE63

We trappen de open deur maar eens in. Toch wil ik er een belangrijk punt mee maken. Waar bij de beduidende compactere en lichtere E-klasse coupé de E53 een spannende variant is, is de GLE53 eerder vlot dan snel. Het geeft ook een beetje aan hoe ver ik (we) verziekt zijn qua acceleratie, want een sprint naar de 100 in 5.3s was 20 jaar geleden werk voor sportauto’s. Bij de GLE53 AMG slaat de weegschaal uit naar 2.2 ton en dan heb je hem nog niet volgeladen met passagiers en spullen.

Begrijp me niet verkeerd: het is een heerlijke variant met een romig klinkende zescilinder die menig stoplicht- of andere sprint wint. De Mercedes-AMG GLE53 is een heerlijke reisauto die er dik uitziet en waarmee je in alle comfort hoge gemiddeldes kan neerzetten. Met de GLE63 duw je 911’s op op de autobahn om vervolgens hairpins mee te driften.

De AMG Speedshift TCT 9G-automaat met negen versnellingen werkt overigens als een zonnetje. Bij rustig rijden merk je niet eens dat er gewerkt wordt. Heb je er vervolgens weer meer zin in, dan staat de AMG Speedshift bak ook paraat. Het is geen enkel probleem meerdere versnellingen ineens terug te schakelen.

AMG Active Ride Control en 4Matic+

Op het voorspatbord zit een mooie badge met 4MATIC+, de volledig variabele vierwielaandrijving van AMG. De achteras wordt permanent aangedreven, de hoeveelheid kracht die naar de vooras wordt gestuurd is variabel. Maar helaas nul, zou ik eraan toe kunnen voegen. Een leuke partytrick van de E63S is immers de driftmodus, waarbij de aandrijving naar de vooras volledig wordt afgesloten. Niet dat het heel erg bij de GLE zou passen, maar toch.

Geen speciale speelmodus voor het 4Matic+ systeem dus, de GLE53 AMG is vooral een auto die altijd grip heeft. De setup is heel neutraal (op droog asfalt), de variabele vierwielaandrijving is vooral heel druk om te zorgen dat zowel voor- als achterkant in het gareel blijven.

Het AMG Active Ride Control-onderstel met luchtvering werkt briljant. In de verschillende standen is het onderstel te variëren tussen iets meer comfort of sportiviteit. Kneiters van schijven voor 400 x 36 mm en achter 345 x 25 mm zorgen ervoor dat alle massa ook nog veilig tot stilstand te brengen is.

Conclusie Mercedes-AMG GLE53 review

De prijskaart voor al dit moois is uiteraard niet mals. De mildhybrid aandrijflijn helpt enigszins bij het drukken van de CO2-uitstoot, maar de belastingdienst vraagt nog steeds een aanzienlijke bijdrage. De Mercedes-AMG GLE53 heeft een vanaf prijs van 134.254 euro, dat scheelt 60k ten opzichte van de GLE63.

Voor 60k kan je heel veel leuke dingen doen, maar het zou ook blijven knagen dat een GLE63 nog leuker is dan een GLE53. De 53 is “gewoon” een snelle en erg fijne GLE, de 63 een sportauto met toevallig wat meer ruimte. Nou ja bijna dan, een E63 is dan nog weer leuker.