Alfa licht tipje sluier nieuwe supercar

Oh ja, dat is waar ook, Alfa Romeo licht een tipje van de sluier van een nieuwe supercar.

Het jaar 2022 was er wel eentje voor Alfa Romeo. Met twee nieuwe coureurs verscheen het Formule 1-team aan de start afgelopen seizoen. Er kwam een nieuw model: de Tonale. Daarbij kregen de Giulia alsmede de Stelvio een facelift. Weliswaar was de update veel te bescheiden, zowel optisch als technisch, maar we moeten blij zijn met wat we krijgen.

Maar in 2023 staat er nog veel meer te gebeuren. Namelijk in de vorm van een supercar. En nee, dan bedoelen we niet de Zagato Alfa Romeo Giulia SWB, dat is een one-off waar we onevenredig veel aandacht aan hebben besteed.

De auto wordt nu nog in de wandelgangen de ‘6C’ genoemd. Dat is op zich vrij logisch te verklaren. De Alfa Romeo 8C in 2007 had 8 cilinders en de Alfa Romeo 4C had 4 cilinders. In dit geval zou de auto een de 2.9 V6 uit de Giulia GTA krijgen, dus de naam 6C is erg begrijpelijk. Maar bind je daar niet aan vast. Jean-Philippe Imperato laat aan Autocar weten dat niets definitief is.

Alfa licht tipje van de sluier

Het wordt sowieso geen Maserati MC20 met Alfa Romeo-koetswerk (alhoewel dat van ons best had gemogen, hoor). Aan de andere kant, bij het filmpje dat Alfa Romeo vanochtend publiceerde op Instagram, is de ‘6C’ waar te nemen. Alfa licht en tipje op van de naam, wat dat betreft.

Kijk, het cryptisch verborgen 6C logo!!!!

Althans, ze willen nog niets verklappen. De auto wordt namelijk al over drie maanden onthuld. Van de nieuwe Alfa Romeo supercar zullen er een beperkt aantal gebouwd worden. Zo bleef de productie van de 8C steken op 500 coupé’s en 500 Spiders.

Maar er komt nog veel meer aan! Alfa Romeo is hard bezig om een volledig elektrisch automerk te worden, ondanks dat ze pas sinds kort hun eerste PHEV in het gamma hebben, ongeveer 10 jaar na de Mitsubishi Outlander en Volvo V60 D6.

Deze schitterende Zagato is een one-off en staat los van de nog te introduceren supercar

EV Alfa’s onderweg

In 2024 komt er een kleine elektrische crossover, eentje die nog onder de Tonale is gepositioneerd. Het is in feite de Alfa Romeo-versie van de Jeep Avenger. Dan is het in 2025 tijd voor de nieuwe Alfa Romeo Giulia, een geheel elektrische sportsedan. Op basis van die Giulia komt er in 2026 een geheel elektrische Alfa Romeo Stelvio. In 2025 wil Alfa voornamelijk elektrische auto’s maken en in 2027 zal dat ook het geval zijn. De Tonale lijkt dus een van de laatste der mohikanen te zijn.

Tenslotte nog eventjes de toekomstplannen over de autosport. Alfa Romeo zal binnenkort stoppen met de Formule 1. Het merk is in feite hoofdsponsor van Sauber, dat vanaf 2026 verdergaat met Audi. Alfa Romeo zal dit jaar en volgend jaar nog in de F1 actief zijn, daarna zal het een andere richting op moeten. Welke is nog niet bekend, maar wel weet Imparato te melden dat Alfa Romeo actief blijft in de autosport.

