Dit was de bestverkochte EV van 2022 in Nederland

De bestverkochte EV van 2021 is ook de bestverkochte EV van 2022.

De liefhebbers van statistieken kunnen hun geluk niet op, want de cijfers vliegen ons om de oren zo rond de jaarwisseling. Vandaag staat vooral in het teken van de verkoopcijfers. We deelden vanochtend al de algemene verkooptoppers van 2022, maar we kijken nu nog even specifiek naar de bestverkochte EV’s.

We zullen maar meteen met de deur in huis vallen: de bestverkochte EV van 2022 was de Skoda Enyaq. Of eigenlijk moeten we zeggen: wéér de Skoda Enyaq. Dit model staat namelijk voor het tweede jaar op rij op nummer één.

Skoda wist in totaal 5.467 exemplaren van de Enyaq te slijten in Nederland. Dat zijn er ruim 1.000 minder dan vorig jaar, maar dit was dus alsnog genoeg om de bestverkochte elektrische auto te zijn.

Het verschil met vorig jaar is dat de Enyaq dit jaar ook als coupé leverbaar was. De gewone Enyaq en de Enyaq Coupé zijn dus op één hoop gegooid in de verkoopstatistieken. Dat is op zich niet zo gek, want het zijn twee varianten van hetzelfde model.

Waar je wel rekening mee moet houden: bij Volkswagen is de coupé-variant van de ID.4 een apart model. Dat doet overigens niets af aan het feit dat de Enyaq de bestverkochte EV van 2022 is. Als je de ID.4 en ID.5 bij elkaar optelt, wint de Enyaq alsnog.

Ter vergelijking hebben we ook de rest van de top 10 ingevuld op basis van de data van de Bovag. Dit resulteert in het onderstaande lijstje. Belangrijke kanttekening: er ontbreken wel een aantal auto’s, omdat we bij modellen als de Peugeot 208, Kia Niro en Volvo XC40 niet het aandeel EV’s kunnen zien in de cijfers.

Skoda Enyaq: 5.467 Tesla Model Y: 3.892 Kia EV6: 3.104 Volkswagen ID.4: 2.861 Audi e-tron: 2.316 Polestar 2: 2.183 Volkswagen ID.3: 1.944 Hyundai Ioniq 5: 1.933 BMW iX3: 1.853 Volkswagen ID.5: 1.372

In totaal waren EV’s goed voor 23,5% van de totale registraties in 2022. Dat is – hoe kan het ook anders – een stijging ten opzichte van vorig jaar. Toen was het aandeel EV’s nog 19,8%.

Bron: Bovag