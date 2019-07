Mercedes-AMG GT-S Night Edition: rijtest en video

De heftigste AMG grossiert in een aantal kenmerken die hem echt bijzonder maken.

[Eerst kijken, dan lezen? Bekijk de video HIER!]

We willen zeker niet klagen over andere AMG’s, maar feit is dat de AMG GT het enige model is wat specifiek voor en door AMG Is ontwikkeld. Er zijn simpelweg geen bravere versies met zuinige diesels of compacte benzinemotoren. Bij de AMG GT gaat het om pure performance, voor meer praktisch vervoer biedt Das Haus talloze andere modellen aan. Desnoods met een vergelijkbaar V8 blok, dat van C en GLC tot aan S en SL wordt gebruikt.

Historie AMG

Van oudsher bouwt AMG racemotoren en die kennis gebruikten ze vanaf de jaren zeventig om ook de straatauto’s van Mercedes-Benz van wat meer pep te voorzien. Uiteraard hoorde daar toen ook optische (en andere) verfraaiingen bij zoals bumpersets en andere wielen. Dat deed AMG zo goed, dat Mercedes-Benz vanaf 1990 een officiële samenwerking met ze aanging en de AMG’s ook via het Mercedes-Benz dealernetwerk te verkrijgen waren. Een hoogtepunt uit deze tijd was wellicht de Hammer, waarbij AMG een tot 6 liter vergrote V8 in de W124 E-klasse propte. Vanaf 1999 werd Daimler meerderheidsaandeelhouder om in 2005 volledig eigenaar te worden. Sindsdien bouwt AMG van bijna ieder Mercedes model ook een AMG variant, de enige uitzondering tot op heden is de B-klasse. Jammer voor onze dienders dus, voor de snelle achtervolgingen kunnen ze nog niet bij AMG aankloppen.

Hot inside V

De AMG V8 is zonder meer een snoepje. Het maakt niet uit in welke koets het blok wordt gelepelt, want de auto wordt er zonder meer leuk van. Uit de vier liter grote V8 met twee turbo’s wordt voor de AMG GT-S 510 pk en 650 Nm gehaald, die er ook nog eens bijzonder enthousiast uitkomen. De turbo’s zijn binnen in de V-vorm van de twee cilinderbanken van de achtcilinder geplaatst. Dat vraagt behoorlijk wat van de temperatuurhuishouding, want juist daar wordt het nogal warm, waar de loeihete turbo’s ook nog eens aan bijdragen. Het maakt de V8 compacter en zorgt voor een betere respons van de turbo’s door de optimale luchtstroming. Vanuit performance oogpunt is het de beste plek voor de turbo’s.

Meer dan 500 paardekrachten in een niet al te grote, en wellicht nog belangrijker, niet al te zware auto zorgen voor zeer aansprekende prestaties. Dit is weer een next-level qua performance, zo overschrijdt de top royaal de magische 300 km/u. De AMG GT S haalt 310 echte kilometers op de teller. De sprint naar de 100 is in 3,8 seconden gepiept en de AMG GT S stoomt daarna ook zeer indrukwekkend door.

Dry-sump smering

Specifiek voor de AMG GT kreeg de V8 dry-sump smering, waarbij de carterplan onder het blok achterwege kon blijven. Daardoor is de V8 lager en kan dus ook lager in de carrosserie worden geplaatst. Dat is goed voor de aerodynamica en het zwaartepunt wordt lager. De dry-sump smering zorgt er eveneens voor dat tijdens circuit rijden de olie niet één kant op geslingerd wordt en het blok mogelijk te weinig smering heeft. Mooie technologie dus, die maar weer eens duidelijk maakt dat de AMG GT familie de top is van wat de wizards in Afalterbach bouwen.





That sound

Voordat we definitief elektrisch of op waterstof gaan rijden, blijft het geluid dat een potente auto maakt één van de attracties. AMG scoort daar traditioneel gezien goed en uiteraard doet de AMG GT-S dat meer dan OK. Standaard is het AMG Performance sportuitlaatsysteem gemonteerd. Daarin ziet niet simpelweg een klep die open en dicht kan, nee het is een volledig variabel systeem. Uiteraard is er ook een knop om de “klappenauspuff” volledige open te zetten, dan weet de hele buurt sowieso of je er al aan komt. Heerlijk.

Het hoofdstuk Belevenis is waar alle AMG modellen erg goed zijn. Performance en snelheid is één ding, maar het moet ook een beetje leuk zijn om te rijden. Daar slagen ze in Affalterbach bijzonder goed in, mocht je willen weten hoe ze dat daar doen, zit er maar één ding op: meegaan met Rüttchen naar de AMG fabriek. Wanneer je jezelf nu trakteert op een nieuwe Mercedes AMG uit voorraad maakt Rüttchen Automotive dit moment extra bijzonder voor u. met een bezoek aan AMG in Affaltterbach! Maak kennis met de geboortegrond van de auto en adem de AMG spirit.

Je brengt een bezoek aan de AMG motoren fabriek waar u getuigen bent van het vakmanschap van deze monteurs. Je maakt kennis met het principe: One man One Engine. De AMG motor wordt van begin tot eind door 1 persoonlijke monteur volledig gebouwd. Aan het eind van dit proces wordt de motor voorzien van zijn persoonlijke handtekening.

Uiteraard ga je zelf ook nog een mooie rit door het Zwarte Woud maken in een aantal AMG modellen, het gaat tenslotte om het rijden. Filmpje!