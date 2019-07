Dit betaal je voor de vernieuwde Hyundai IONIQ

Deze, of toch liever een maatje groter in vorm van de Kona?

Begin dit jaar werd bekend dat de IONIQ-serie van Hyundai een facelift zou krijgen. Nu komen de Koreanen met het prijskaartje voor de Hybrid, de Plug-in Hybrid en de Electric. Vooral die laatste is natuurlijk zakelijk interessant, aangezien de auto nog dit jaar leverbaar is en dus in aanmerking komt voor vier procent bijtelling.

Hyundai heeft de batterijcapaciteit van de IONIQ Electric vergroot van 28 naar 38,3 kWh. Dit betekent een actieradius van 294 kilometer (WLTP). De veel minder interessante IONIQ Plug-in Hybrid kan overigens 66 kilometer volledig elektrisch rijden. De IONIQ Hybrid met 141 pk is er vanaf 27.995 euro. De eveneens 141 pk sterke IONIQ Plug-in Hybrid kost 32.695 euro en de volledig elektrische IONIQ Electric is er vanaf 36.995 euro. Ter vergelijking: de Kona Electric is er vanaf 41.595 euro.

De vernieuwde IONIQ Hybrid en Plug-in Hybrid zijn vanaf deze maand al leverbaar. In het geval van de volledig elektrische IONIQ Electric moet je iets langer geduld opbrengen. De facelift is leverbaar vanaf september 2019. Dat is echter ruim op tijd vòòr 1-1-2020, wanneer de 8 procent bijtellingsregel ingaat.