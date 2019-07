Hier, de exclusieve Bentley Flying Spur First Edition

Voor de klanten die er snel bij zijn.

Bentley heeft op het Elton John AIDS Foundation Gala de gloednieuwe Bentley Flying Spur First Edition gepresenteerd. Alleen in de eerste jaar van de productie gaat Bentley deze First Edition maken.

Het allereerste exemplaar zal op 24 juli geveild worden tijdens de Inaugural Midsummer Party in Picozzi’s Villa Dorane. De opbrengst gaat naar het goede doel. De First Edition herken je aan de speciale badges, een Union Jack vlag met het getal één en First Edition Bentley Winged emblemen in de hoofdsteunen. De iconische Flying B-mascotte komt tevoorschijn met het ontgrendelen van de auto en geeft licht in het donker. Verder onderdeel van de First Edition zijn de 22 inch Mulliner velgen.

Het samenstellen van de Flying Spur First Edition gaat niet via een online configurator, maar is echt een proces. De First Edition is onderdeel van de Bentley Co-Creation Luxury Service. Dit betekent dat een medewerker van de Britse autofabrikant je van dienst is met het samenstellen van de auto. De klant is welkom in het hoofdkwartier van Bentley in Crewe, Engeland. Mocht de klant hier geen behoefte aan hebben dan kan Bentley de service tevens bij de klant thuis aanbieden. Samen kijk je met de medewerker naar exterieurkleuren, hoe het interieur vormgegeven gaat worden en welke exclusieve opties onderdeel gaan zijn van de configuratie.