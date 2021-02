Mercedes-AMG Project One begeeft zich op het circuit [video] - Autoblog.nl

Nog heel even geduld…

11 september 2017: dat was de dag dat Mercedes voor het eerst hun gloednieuwe hypercar, de Project One, aan de wereld toonde. We zijn nu zo’n drieënhalf jaar verder en nog steeds is er geen productieversie.

Wél is er nu weer een nieuwe teaservideo. Mercedes moet ten slotte laten weten dat ze nog altijd bezig zijn met het project. Daarnaast moeten ze natuurlijk het enthousiasme een beetje op peil houden. Bij het grote publiek dan, want de 275 exemplaren zijn al lang en breed uitverkocht.

In de nieuwe teaservideo is de auto in ongecamoufleerde gedaante op het circuit in actie te zien. Een rood-grijze livery beschouwen we gemakshalve even niet als camouflage, hoewel dat waarschijnlijk wel zo bedoeld is.

De vraag is of de AMG Project One het lange wachten waard is. De specificaties zijn in ieder geval veelbelovend. Dankzij de combinatie van een 1,6 liter V6 uit de F1 en vier elektromotoren zal de auto meer dan 1.000 pk produceren. De topsnelheid zal meer dan 350 km/u bedragen en 0-200 km/u moet binnen 6 seconden gepiept zijn.

De Project One zal een stuk meer hardcore zijn dan de meeste andere hypercars. Toch zal de auto niet helemaal ‘ongeëvenaard’ zijn, zoals Mercedes in de teaser beweert. Aston Martin heeft immers de Valkyrie, een hypercar die minstens zo extreem is. De Aston beschikt alleen niet over een V6 uit de F1, maar over een V12. Wel heeft ook ook deze auto F1-invloeden, want de ontwerper is niemand minder dan Adrian Newey.

De Valkyrie werd overigens net als de Project One al in 2017 voor het eerst getoond. Het lijkt er dus op dat beide fabrikanten zich een klein beetje verkeken hebben op deze hardcore hypercars. De productieversie van de Project One moet nog steeds onthuld worden, maar dat zou nu toch echt niet lang meer moeten duren. Volgens Autocar worden dit jaar namelijk de eerste exemplaren aan klanten geleverd.