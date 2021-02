Ford lanceert de fonkelnieuwe F-150 Raptor! - Autoblog.nl

Ieders favoriete rappe pickuptruck is in het nieuw gestoken: dít is de nieuwe Ford F-150 Raptor!

Sportiviteit is tegenwoordig overal in autoland. Alles en iedereen moet snel zijn want een sportief uiterlijk of bijpassende sportieve specs zijn heet. Ford besloot ondertussen al een decennia geleden dat deze sportiviteit prima gecombineerd kan worden met een voertuig wat juist als handige ‘auto’ te boek staat. Hun topverkopende F-150 werd omgebouwd tot een razendsnelle pickup-truck. De F-150 SVT Raptor.

Hit

Dat sloeg aan. Des tijds kon Ford er mee wegkomen om een 6.2 liter grote V8 voorin te leggen, wat van de eerste F-150 Raptor een bruut ding maakte. Dat veranderde bij de tweede generatie F-150 Raptor, dit keer deed SVT ook niet meer mee. De motor werd toen de 3.5 liter V6 die ook in de GT ligt. Deze leverde wel mooi 450 pk waarmee de Raptor naar 100 kon sprinten in 6,3 seconden. Wederom een lekkere dikke pickup truck dus en ook voor het succes was dit geen reden om alarm te slaan. Het bekende recept gebruiken hoeft niet iets slechts te zijn: Ford gebruikt veel van de oude F-150 Raptor in de gloednieuwe versie die zojuist onthuld werd.

Nieuwe F-150

De Raptor baseert zich uiteraard op de nieuwe Ford F-150. Dit betekent dat de styling niet erg afwijkt van de vorige Raptor. Het betekent ook dat de herkenningspunten hetzelfde blijven. In plaats van the blue oval in de grille krijg je over de hele breedte de letters ‘Ford’. Datzelfde geldt voor de achterkant. Ook staat de tekst ‘Raptor’ groot op de zijkant van het bed. Ford geeft de F-150 Raptor ook wat extra ‘muscle’ mee door bredere banden te monteren en verbrede plastic wielkasten en bumpers die de truck een heel stuk dikker maken en laten ogen. Fun fact: de standaard F-150 zit op de grens van wat ze in de VS een ‘kleine truck’ noemen. Door de bredere wielkasten zit de Raptor qua afmetingen net over die grens en classificeert deze als iets grotere truck. Volgens de richtlijnen moeten trucks vanaf een bepaalde breedte drie oranje lampjes voeren. Die heeft Ford, ook bij deze Raptor, bovenin de grille ‘verstopt’. Nou ja, verstopt: ze hebben er juist gebruik van gemaakt om ze te laten ‘doorlopen’ in de oranje dagrijverlichting.

Van binnen krijg je ook een paar herinneringen dat je met een uiterst sportieve truck op pad bent: op veel plekken staan ‘Raptor’ gegraveerd en het stuur heeft een zeer sportieve ’12-uur-indicator’. Uitgevoerd in het oranje, passend bij de oranje kleur waarin Ford de F-150 Raptor heeft uitgedost bij deze onthulling. Verder in het interieur krijg je een nieuwe tellerbak met de vier bekende metertjes bovenin. Ook krijg je het vrij grote nieuwe infotainmentscherm van Ford met SYNC4: up to date en connected.







Specificaties

Leuk, maar wat betekent dit voor de technische specificaties? Welnu, we hebben goed nieuws en slecht nieuws. Laten we beginnen met het goede nieuws: over het meeste van de hardware hebben we een uitgebreide specs sheet. Hierdoor weten we dat de motor dezelfde 3.5 liter V6 EcoBoost is, bijgestaan door twee turbo’s en een intercooler. De versnellingsbak is een SelectShift-automaat met tien versnellingen, ook dit lijkt op de voorganger. Voor de offroad-fans is er te melden dat de schokdempers van FOX Racing komen en dus geen kattenpis zijn. Ook is er een elektronisch te vergrendelen differentieel achter. Het klinkt allemaal alsof Ford de welbekende techniek van de vorige F-150 Raptor verbeterd heeft. Dat noemen we het goede nieuws.

Anticlimax

Het slechte nieuws is dat we helaas niet kunnen vertellen wat dit betekent voor de harde cijfers in pk en Nm. Het bestandje met de specs wat Ford meestuurt bevat alles van de stijfheid van de veren tot hoe groot het reservoir voor de ruitenwisservloeistof is, maar bij pk en lb-ft (wat wij Nm zouden noemen) staat ‘TBD’: to be decided. Ford heeft nog niet besloten hoe hard RAM TRX-eigenaren de eigenaren van een F-150 Raptor mogen uitlachen. Niet te vergelijken guys, niet te vergelijken…

De krachtcijfers houd je dus nog even tegoed van ons. Wel weet Ford nu al te melden dat er volgend jaar ook een F-150 Raptor R komt die – naar verluidt – een V8 krijgt. Deze zomer mag je de reguliere Ford F-150 Raptor komen ophalen in de VS. Hoe veel dat gaat kosten is ook nog niet bekend.