In deze gemeenten moet je ver rijden voor een laadpaal

We doen het goed qua beschikbaarheid van laadpalen in Nederland, maar het is niet overal hetzelfde. In deze gemeenten moet je uitkijken dat je wel een laadpaal in de buurt hebt.

Eén van de dingen waarin een elektrische auto nog prominent verschilt van een auto met verbrandingsmotor, is het verkrijgen van nieuwe brandstof. In een ICE-auto zoek je een tankstation, vul je de tank met benzine, diesel of LPG tot de slang stop zegt en kun je weer verder. Een elektrische auto moet aan de stekker, vaak nog rond of langer dan 10 minuten voordat je weer wat voeding hebt. Het voordeel is wel dat vele huishoudens een laadpaal voor of naast het huis kunnen plaatsen. Toch moet er ook een openbare laadpaal zijn in de buurt, wel zo handig.

Laadpalen in Nederland

Gelukkig is dat onderzocht en over het algemeen doen we het hier goed qua laadpalen. Gemiddeld genomen over het hele land staat er elke 1,5 kilometer een laadpaal ergens. Dat is fijn. Wel is het belangrijk om erbij te vermelden dat dit een landelijk gemiddelde is. Het werd namelijk ook per provincie en gemeente uitgezocht, en dan is er in sommige delen van het land minder goed nieuws.

Randstad

Voor mensen in de randstad is er niks te vrezen. De provincies Noord-Holland, Zuid Holland en Utrecht barsten van de laadpalen, gemiddeld gezien. Flevoland en Noord-Brabant volgen op gepaste afstand. In Groningen, Overijssel, Zeeland en Limburg wordt het al beter zoeken, in Friesland en helemaal Drenthe is de laadpaaldichtheid het laagst. Alles is echter relatief, want volgens het bovenstaande kaartje is er in de laagst scorende provincie, in dit geval Drenthe, nog steeds sprake van een laadpaal elke vijf kilometer.

Rest van Nederland

Er zijn namelijk drie gemeenten in Nederland waar je meer dan 20 kilometer moet rijden om ergens een openbare laadpaal te vinden. Het gaat om Pekela (Groningen), Dantumadiel (Friesland) en Voerendaal (Limburg). Hoe anders is dat in de gemeenten Amsterdam, Utrecht, Amstelveen, Rotterdam, Delft en Diemen, waar je minder dan 400 meter tussen elke laadpaal hebt, gemiddeld gezien. Een logische verspreiding, maar wel inzichtelijk gemaakt zo.

In het Noorden van het land moet je dus enigszins op je hoede zijn als je afhankelijk bent van een openbare laadpaal. Maar algemeen gezegd is er geen sprake van paniek. (via Zonneplan)