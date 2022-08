Elektrische Lada is (uiteraard) een knakig dieptepunt

De elektrische Lada is hier. En het is een teleurstelling.

Rusland is een groot land dat je niet moet onderschatten. Zoveel is duidelijk. Of nou ja, dat was altijd duidelijk.Het grootste land ter wereld heeft de grootst mogelijke moeite om een kleine ex-provincie op de knieën te krijgen. Het begint bijna melancholisch symbolisch voor het land te worden. Ja, ze maken prima wodka en brengen uitstekende suïcidale dichters voort, maar auto’s bouwen is toch altijd een heikel puntje geweest van ze.

Russische auto’s zijn vooral aandoenlijk omdat je enorm oude techniek in combinatie met een recent bouwjaar hebt. Nu heeft Lada een leuke inhaalslag kunnen maken de afgelopen twintig jaar. De tijden van in licentie gebouwde Fiats ligt al lang achter ons.

Elektrische Lada

Toch, bij het aanschouwen van deze elektrische Lada, kwam er toch koffie (zonder wodka) uit de neusgaten. Want kom op, is dit het beste dat ze kunnen doen? De auto heet de ‘Lada e-Largus’. De basis voor deze auto is natuurlijk de Dacia Logan MCV. Deze auto gaat nog door het leven als Lada Largus. Lada en Renault werken (nou ja, werkten) innig samen.

Op zich is dat nog wel logisch. De Dacia-modellen van Renault zijn uitstekende Lada’s. No-nonsense, ruim, betrouwbaar en ze kunnen tegen een beetje mishandeling. En qua veiligheid en raffinementen zijn de eisen in Rusland toch een beetje anders.

Stokoud

Maar waarom dan een elektrische versie op basis van die auto? De basis van de elektrische Lada is namelijk nog steeds het B0-platform van Renault-Nissan. Dat is niet echt een bodemsectie waarbij men rekening hield dat er ook een elektrische variant kwam. Het stamt uit 2004.

Qua specificaties is er bijna niets bekend. Accupakketten, motoren, presteren en actieradius: we moet je het antwoord schuldig blijven. Wel kunnen we zeggen dat de je kan snelladen met een CCS-stekker. Maar hoe snel? Geen idee. Wel kunnen je zeggen dat er ook een bedrijfswagen-versie van kan komen.

Over productieplannen is nog niets bekend. Vanwege de oorlog in Oekraïne heeft Lada nauwelijks de mogelijkheid om auto’s te kunnen produceren. Dus verheug je er niet te veel op, maar weet dat ze bij Lada ook denken aan elektrisch rijden.

