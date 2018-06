Mercedes CLK55 AMG (1999 – 2006) – occasion video & aankoopadvies

De C208 / C209 generatie.

Ja, je kan voor de CLK63 AMG gaan, maar vlak de CLK55 AMG ook niet uit, want het is een heerlijke auto. Voorzien van een handgebouwde 5.4 liter V8 met eerst 347 en later 367 pk (vanaf 2002). De achtcilinder was goed voor sportieve prestaties: 0-100 in minder dan 5,5 seconden en een begrensde topsnelheid van 250 kilometer per uur was voor zowel de cabrio als coupé-versies van de CLK55 AMG niet lafjes te noemen. Zeker in die tijd was het een bijzonder snelle machine. Een automaat met vijf versnellingen was standaard.

De CLK55 AMG heeft een flink herzien onderstel ten opzichte van de reguliere CLK, maar verwacht geen vlijmscherpe machine als een M3. De CLK55 AMG weert zich prima in bochten, maar is meer een GT dan een die-hard sportcoupé. In oktober 2002 werd de CLK (en dus ook de 55 AMG) flink strakgetrokken, herkenbaar aan de koplampen die één geheel vormen. Deze auto’s zijn echt een stuk moderner en beter gebouwd dan auto’s van voor die tijd. Maar dus ook duurder. In 2006 werd de CLK55 AMG vervangen door de CLK63 AMG.

Aanbod op AutoTrack

De CLK55 AMG is zeldzaam in Nederland, op Autotrack.nl staat op moment van schrijven alleen het exemplaar uit de video te koop voor 17.950 euro. Prijzen variëren over het algemeen tussen de 15.000 en 40.000 euro, afhankelijk van staat en kilometrage.

Pluspunten

Performance

Iets minder vulgair dan de CLK63 AMG

Solide

Soundtrack

Aandachtspunten

Algemeen

Bij een performanceauto als een CLK55 AMG wil je een sluitende onderhoudshistorie en dealer / specialisten-stempels in het boekje zien.

Aandrijflijn

De koppelomvormer gaat nog wel eens stuk.

Elke vier jaar moeten de 16 (!) bougies vervangen worden.

De hele vroege CLK55 AMG’s hadden soms problemen met koelvloeistof die in de versnellingsbakolie terecht kwam.

Als de motorsteunen minder worden kan het blok zo ver kantelen dat de ECU ingrijpt en vermogen knijpt. Even de motorkap open en iemand anders het gas een paar keer in laten trappen om te kijken wat er gebeurt. Het blok mag best iets bewegen, maar niet enorm schommelen.

Onderstel

De remschijven (met name de voorste) zijn prijzig, dus check even hoeveel leven die nog in zich hebben.

Zowel voor als achterbanden hebben het zwaar. Achter door rechtervoeten, voor door een zwaar motorblok en een balans die onderstuur uitlokt.

Interieur

De elektrisch verstelbare stoelen zitten heerlijk, maar er gaat nog wel eens een motortje stuk.

Exterieur

Check met name de achterspatborden en rond het slot van de achterklep op roest.

Check of de portierruiten goed aansluiten overal.

Elektronica

Als je een tikkend geluid hoort achter het dashboard bij het inschakelen van het contact, dan is je airconditioning waarschijnlijk aan vervanging toe. Deze is moeilijk te bereiken dus potentieel duur om te laten repareren.

Het COMAND infotainmentsysteem gaat nog wel eens stuk en kost duizenden euro’s om te vervangen.

De LCD’s van de temperatuur en klok hebben nog wel eens last van uitvallende pixels.

