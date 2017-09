BMW M3 E46 (2000-2006) – occasion video & aankoopadvies

Een M3 met één van de beste motoren die BMW ooit bouwde en nu al te verkrijgen voor minder dan 20 mille. What’s the catch?

Uiteraard zijn er wat punten om te letten, maar eerst nog wat geschiedenisles over de E46 M3. Ten opzichte van de reguliere e46 coupe kreeg de M3 bredere wielkasten en grotere spoorbreedte (20 mm meer). De aluminium motorkap is 40% lichter is en heeft een functionele powerdome om voldoende ruimte te geven aan de S54 motor. De voorbumper heeft grotere luchtinlaten en ook aan de achterzijde springt een E46 M3 er uit door aangepaste bumper en de vier uitlaten.

Het S54B32 blok won International Engine of the Year en de Best New Engine in 2001 en was de winnaar in de categorie 3-4L van 2001 tot 2006.

CSL

De standaard e46 M3 had 343 pk, maar de CSL heeft 17 pk meer. 360 stuks dus. Dat is geen wereld van verschil, maar het verschil werd dan ook behaald met de “L” van CSL: Leichtbau. Men begon met het verwijderen van isolatiematerialen, navigatie, airco en radio. De laatste twee konden alsnog gemonteerd worden overigens en dat werd door veel klanten ook gedaan. Naast deze modificaties werden de elektrisch bedienbare stoelen vervangen door simpeler exemplaren zonder elektronica. Ook werd er gewicht bespaard met onder meer een dunnere achterruit en een aantal carrosseriedelen die gemaakt waren van Carbon Fiber Reinforced Polymer (CFRP). Het dak is bovendien vervangen door een koolstofvezel exemplaar.

Speciale inzetten in de voorspoiler en de bumperdiffusor achter zijn uit carbon fiber gemaakt. Carbon fiber is ook toegepast in de deurpanelen en middenconsole terwijl de kuipstoelen voorin en de zetels achterin uit met glasvezel versterkte kunststof bestaan (GFK). Deze kunststof is ook verwerkt in de constructie voor de neerklapbare achterbank en de dragers van de achterbumper. Het gehele kofferdeksel bestaat uit Sheet Moulding Compound (SMC), een polymeer materiaal. De bodem in de kofferbak bestaat uit een lichtgewicht honingraat –papieren sandwichconstructie.

De speciale lichtgewicht uitlaat en een inlaatspruitstuk uit carbon fiber sparen verder gewicht. Mede door een extreem grote aanzuigluchtopening links in de voorbumper en het gehele inlaattraject ontstaat een karakteristiek racegeluid.

Door al deze maatregelen en het aanpassen van de standaarduitrusting bereikt de

M3 CSL een RDW-gewicht van 1360 kg. De CSL is voorzien van remschijven met een grotere diameter; 345×28 mm voor de

CSL t.o.v. 328×28 mm voor standaard M3.

BMW bracht in 2005 een “M3 Competition Package” uit. Dit pakket bevat elementen die uit de CSL komen. De meerprijs bedraagt €5.400. Daarvoor kreeg je:

• Lichtmetalen 19-inchvelgen

• Extra sportief afgesteld onderstel

• Directere besturing (ratio: 14.5.1)

• M Track Mode (zoals op de CSL)

• Grotere remschijven vooraan

• Alcantara stuurwiel, versnellingspook en handrem.

Aanbod occasions

Het aanbod is de laatste jaren wat vermagert, maar er staan nog ruim twintig exemplaren op Marktplaats te koop. In lijn met de productieaantallen is tweederde een coupé en ongeveer een derde betreft cabrio’s. De verhouding SMG versus handbak is z’n beetje fifty-fifty.Prijzen varieren net zo hard als de kilometerstanden. Als je er geen probleem mee hebt dat de teller de twee ton heeft gepasseerd, dan kan je voor minder dan 20 mille een E46 M3 scoren. Een heel mooi exemplaar doet zo maar het dubbele en voor de CSL kan je datzelfde minimaal nog een keer doen.

Pluspunten

Rijeigenschappen

Snel

Een icoon

Waardevast

Aandachtspunten

Carrosserie en interieur

Gezien de potentie van de auto is het niet onverstandig om te controleren of er ooit schade is geweest.

De cabrioletkap verdient uiteraard ook een goede controle. Mocht deze niet goed openen of sluiten en/of slecht aansluiten op de carrosserie, dan is het wellicht een teken van schade.

Normale E46 3-series roesten sneller dan de M3, maar er zijn een paar punten om te controleren. De overgang van de wielkast naar de achterbumper is er één en de randen rond de achterruit is een andere.

Onderstel

Controleer de staat van de banden en remmen, want vervangen is relatief prijzig.

De remmen zijn specifiek voor de M3, dus ook niet goedkoop. Mocht je niet teveel waarde hechten aan originaliteit dan kan je overwegen om een upgrade te doen van je remmen, dat kan goedkoper uitpakken dan OEM BMW spullen en zo goed waren de standaard remmen nou ook weer niet.

Let op de banden(slijtage) en welke banden gemonteerd zijn. Op dit type auto passen geen budgetbanden, dat kan een indicatie zijn dat er is beknibbeld op onderhoud.

Aandrijflijn

Eerste check moet zijn of uit de documentatie blijkt of de eerste oliebeurt bij 2000 km is uitgevoerd.

En daarna loop je de rest van het onderhoudsboekje en de eventuele map met facturen door.

Drijfstanglagerschalen moeten maximaal om 100.000 kilometer gewisseld worden. Het lastige is dat je van buiten past hoort als het al te laat is, bij twijfel dus liever wisselen dan uitstellen. Er is een terugroepactie van de drijfstanglagerschalen geweest in combinatie met een oliepomp die het niet goed deed. Bij motoren gebouwd tot 03-2003 zullen de lagerschalen (of het hele blok) al een keer onder garantie zijn vervangen.

Een M3 die ratelt bij de (koude) start, makkelijk spontaan afslaat, vermogensverlies heeft of onrustig loopt, heeft waarschijnlijk VANOS problemen. VANOS is BMW’s variabele nokkenasverstelling die hydraulisch werkt met motorolie. De rubberen o-ringen kunnen lekken, magneetventiel kan defect zijn, waardoor de nokkenas niet goed of niet snel genoeg verdraait. Het laten uitlezen op foutcodes is ook geen overbodige luxe, zeker omdat eventuele reparaties nogal in de papieren kunnen lopen.

De SMG II bak heeft verschillende schakelstanden. S5 en S6 zijn de snelste en dat hoort ook echt rap te gaan. Zorg dat je een SMG bak in verschillende standen en versnellingen uitgebreid test.

Elektronica

Elektrische gremlins: controleer alle opties inclusief het audio-systeem.

Specifieke zaken die vaker dan gemiddeld defect raken: de elektrische raambediening, pixel verlies navigatie scherm, de centrale deurvergrendeling (zogenaamde GM5 module).

De pook van de handbak hoort verlicht te zijn.

De achteruitkijkspiegel is een zelfdimmend exemplaar en dat werkt met vloeistof. Met de jaren zakt die vloeistof vaak naar beneden en vervangen is relatief prijzig.

Vanaf september 2001 kreeg de M3 standaard bi-xenon lampen. De automatische hoogteverstelling daarvan geeft nog wel eens de geest.

Zoek de M3 of een andere auto op Marktplaats.nl.