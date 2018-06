FIA: hypercars mogen deelnemen aan Le Mans

Na een periode van slecht nieuws voor Le Mans, is er eindelijk positief nieuws te melden.

De magie van Le Mans werd een stuk minder met het kappen van Porsche en Audi in de LMP1-klasse. Vandaag komt de autosportfederatie met goed nieuws voor de 24-uur race in Frankrijk. Nieuwe regelgeving moet het mogelijk maken om hypercars te laten deelnemen aan Le Mans.

De nieuwe regels moeten vanaf 2020 ingaan. De WEC-klasse zou voortaan meer vrijheid krijgen om designs van auto’s op hypercar concepts te laten lijken. Dit zou kunnen beteken dat WEC-racers niet langer futuristische ontwerpen krijgen, maar een design van een auto ‘die je ook op straat kan tegenkomen’. Het mogen niet dezelfde auto’s zijn die ook een kenteken gaan krijgen, maar het gaat hier om hypercar prototypes. Qua uiterlijk zullen ze echter veel overeenkomsten kunnen krijgen met de straatauto.

Er bestaat dus een kans dat prototypes op basis van de Aston Martin Valkyrie, de McLaren Senna en de Mercedes-AMG Project One gaan strijden om de titel in de LMP1-klasse. Het ligt er natuurlijk net aan welke merken uiteindelijk gaan meedoen. De beslissing van de FIA doet denken aan de tijd van de Porsche 911 GT1 en de Mercedes CLK GTR. We kunnen de nieuwe regels alleen maar toejuichen, want dan worden die hypercars eindelijk eens écht gebruikt waar ze voor ontwikkeld zijn.