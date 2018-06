Yes! Honda Urban EV uitgeroepen tot beste concept

JUICHEN. -Louis van Gaal.

In een wereld waarin crossovers en SUV’s het langzamerhand voor het zeggen krijgen, kwam Honda met een absolute verademing op de autoshow van Frankfurt in 2017. Op de Honda-stand stond een schattig concept, in de vorm van de Urban EV.

Het betrof geen enorme SUV, maar een compacte auto. Voor het eerst sinds jaren kwam er een concept voorbij die we kunnen meten met auto’s als de eerste generatie VW Golf qua formaat. Gelukkig is die zet van Honda niet onopgemerkt gebleven. Tijdens de Turin Motor Show heeft een onafhankelijke jury bepaald dat de Honda Urban EV de Car Design Award voor dit jaar heeft gewonnen.

Volgens de jury heeft de Honda enkele unieke kenmerken wat het concept de winnaar maakt. Het feit dat het een EV is met een retro look en dat de auto tegelijkertijd vooruitstrevende designkenmerken heeft zijn eigenschappen die slechts weinig concepts hebben, aldus de jury.

Het goede nieuws is dat de Urban EV daadwerkelijk in productie gaat. Dat moet volgend jaar gaan gebeuren. De auto is onderdeel van Honda’s Electric Vision in Europa.