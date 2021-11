Mercedes faalt, kan geen defensiewagens leveren

Mercedes faalt flink. Eerst halen ze een order binnen, vervolgens kunnen ze de producten niet maken en leveren.

De Mercedes-Benz G-Klasse is al sinds 1979 op de markt. Het ziet er nog niet naar uit dat het model binnenkort uit productie gaat. Het mooie aan de auto is dat het nog een ‘echte’ is. De auto wordt nog ingezet voor het ‘echte’ werk door bedrijven, boeren en het leger. Mede daardoor krijgt jouw gewrapte én ‘G63-uitgevoerde’ G270 diesel óók de uitstraling alsof je rapper bent én in het leger zit.

Maar wat blijkt, Mercedes faalt om auto’s te leveren voor het leger. Wat is er aan de hand? Het Ministerie van Defensie had bij Mercedes een order geplaatst voor 515 nieuwe G-Klasses. Bij de verkoop beloofde Mercedes dat het kon voldoen aan de extreme eisen die Defensie eraan stelde.

Helikopter

Zo moet het mogelijk zijn om in een helikopter vervoerd te kunnen worden. Daarnaast schijnt het gewenste laadvermogen erg hoog te zijn. Demissionair minister van Defensie Henk Kamp spreekt van een complexe combinatie van factoren die voor Mercedes niet haalbaar waren. Uiteraard is er gekeken naar oplossingen door Mercedes, maar bleek het geen haalbare kaart.

Voor nu moet Henk Kamp dus naar de autoboulevard folders scoren om opnieuw op zoek te gaan naar geschikte voertuigen. De verwachting is dat het nog wel 6 jaar gaat duren alvorens alle voertuigen zijn geleverd. Het Ministerie van Defensie is nu op zoek naar een oplossing om deze periode te overbruggen. Misschien dat ze bij Brabus of Lorinser de huidige vloot een beetje kunnen opleuken.

Niet alleen Mercedes faalt

Het gaat niet al te best met het bestellen van voertuigen van Defensie de laatste tijd. Het ging van de zomer al flink mis met de vrachtwagens. De Scania Gryphus-trucks waren namelijk 2 centimeter te hoog (4,02 meter) waardoor ze de openbare weg niet op mogen. Scania is aan het zoeken naar een oplossing voor dit probleem. Tip, bedrijven als Eibach, KW en H&R kunnen handig zijn.

Via: NOS.