Coolste SUV van ’t moment haalt 482 km op een accu

En als ‘ie leeg is, kun je de coolste SUV van ’t moment in no to time weer vol laden.

Binnenkort worden we in Europa verblijd met weer een nieuw automerk. In dit geval is het een gewaagde stap. Het gaat namelijk niet om de zoveelste EV-startup die het gaat proberen het volgende Tesla te worden. Nee, het gaat om Genesis. Dat is het luxemerk van Hyundai dat al enkele jaren aan de weg timmert op andere werelddelen.

Genesis verkoopt nu diverse sedans met een grote benzinemotor in Azië en Amerika. Hele gave auto’s, maar die gaat natuurlijk bijna niemand kopen in Europa. Dat begrijpt Genesis ook. Daarom hebben ze speciaal voor ons een heuse stationwagon (de G70 Shooting Brake) in de planning staan. Dat niet alleen, er is ook een crossover: de GV70 SUV. Daar is nu ook een elektrische versie van verschenen!

Coolste SUV van ’t moment

De Genesis Electrified GV70 (zoals ‘ie officieel heet) staat op dit moment te shinen in China op de Guangzhou Motor Show, die nu gaande is. De auto is voorzien van twee enorme elektromotoren. Eentje is gemonteerd op de vooras, de andere op de achteras. Gezamenlijk leveren ze 488 pk en 700 Nm. Daarmee is het mogelijk om in 4,5 seconden naar de 100 km/u te sprinten.

Een topsnelheid wordt niet vermeld, dat is tegenwoordig niet meer relevant. Actieradius is daarentegen wél een USP. Op een volle accu haalt de Genesis Electrified GV70 namelijk meer dan 500 km, volgens de Zuid-Koreaanse meetmethode. Volgens Genesis biedt de coolste SUV van het moment een realistische range van 460 km. Niet alleen de actieradius is acceptabel, ook de laadtijden zijn dat. Je kan namelijk van 5 tot 80% laden in iets meer dan een kwartiertje.

Europa

Kijk, dat zet tenminste zoden aan de dijk. In tegenstelling tot de GV60 staat de Genesis Electrified GV70 níet op het E-GMP-platform, ondanks de identieke laadtijden. Het is de bedoeling dat dit model ook naar Europa komt. Details als prijzen, levertijd en dergelijke zijn nog niet bekend. Wel dat het uiterlijk hetzelfde blijft.

Uiteraard is het smaak, maar het feit dat Genesis een vrij cleane en eenvoudige (doch herkenbare) styling-filosofie erop na houdt maakt het de coolste SUV van ’t moment. Toegegeven, die titel geven we ieder kwartier weer aan een andere auto, maar met dit soort producten zou Genesis zo maar het eerste Aziatische luxemerk zijn dat goed aanslaat in Europa.