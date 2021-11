538 DJ start petitie om Mol en Plooij in F1 te houden

Er is een petitie om Mol en Plooij in de F1 te houden. Dat is sympathiek.

Voor volgend jaar staat er een hoop te veranderen in de F1. Er zijn nieuwe technische reglementen, Russell gaat naar Mercedes en we moeten het helaas doen zonder Antonio Giovinazzi. Ook qua uitzendrechten gaat er een hoop veranderen. NENT (Nordic Entertainment Group) heeft de rechten voor Nederland en gaat de races via ViaPlay uitzenden.

Deze week werd bekend dat Amber Brantsen de presentatie van de Formule 1-programma’s voor haar rekening gaat nemen. Zij doet nu de F1-podcasts van de NOS (met Louis Dekker en Jan Lammers) en is dus bekend met het onderwerp. Ook gaan er sterke geruchten dat prominent Prominent-ambassadeur Robert Doornbos de overstap maakt. Logisch, Doornbos is na Guido van der Garde en Christijan Albers de laatste Nederlander die Formule 1 reed.

Doodstil

Maar het blijft doodstil omtrent Olav Mol en Jack Plooij. Voor hen is dit seizoen extra spannend. Niet alleen omdat hun favoriete coureur wereldkampioen kan worden, maar ook of ze volgend jaar nog wel een baan hebben. Dat is voor Radio 538-dj Frank Dane onverdraaglijk. Daarom is hij een petitie gestart om Olav én Jack Plooij in de Formule 1 te houden, tot groot afgrijzen van onze F1-connaisseur @wouter:

De commentatoren op ZIGGO… tsja. Het luistert weg als de fanclub van Max op een zonnige zondagmiddag. Ik ben ook Max-fan, maar dat lyrische likken in plaats van scherpe analyses…… Het is zelden of nooit dat ik iets leer van het commentaar en dat is jammer. Wellicht typerend is dat Olav de teksten over circuit en stad opleest die ik zelf ook op het scherm kan lezen. Wouter, klaar om te leren.

Petitie voor Mol en Plooij

Beide heren weten dus meer dan gemiddeld de irritatiegrens te bereiken. De interview-kwaliteiten van Jack Plooij zijn weliswaar legendarisch, maar verafgoding is niet hetzelfde als interviewen. Daarnaast mist Olav Mol nog weleens wat actie op de baan die de kijkers wél zien.

Voor Frank Dane maakt dat niet uit. De twee heren hóren bij de Nederlandse Formule 1, net zoals Sierd de Vos hóórt bij het Spaanse voetbal. Mocht jij dat ook vinden, hebben we een linkje voor naar de petitie om Olav Mol en Jack Plooij aan te bevelen bij NENT.