Mercedes G-Klasse door G&B, voor wie van kliekjes houdt

Het is moeilijk te spotten, maar de Mercedes G-Klasse door G&B Design is niet de jongste meer.

Wanneer je een icoon moet vernieuwen, is het lastig om de ‘juiste’ keuze te maken. Iets niet willen veranderen is leuk en vooral herkenbaar, maar je moet ook vooruit en ontwikkelen. De keiharde verschillen in deze twee aanpakken werden duidelijk gemaakt door Mercedes en Land Rover. Met respectievelijk de G-Klasse en Defender hebben deze merken allebei een soort offroad-dinosauriër in de aanbieding. Beide auto’s waren zo ongeveer in 2017 stokoud met een wellicht nog ouder design. Beide zouden grondig vernieuwd worden. Land Rover koos voor vernieuwing en de nieuwe Defender is enkel nog een knipoog naar de oude. Mercedes daarentegen koos voor de bekende weg en de nieuwe generatie G-Klasse is volledig vernieuwd, maar qua uiterlijk vrijwel identiek aan zijn voorganger.

Mercedes G-Klasse door G&B Design

Mocht jij nou die nieuwe erg gaaf vinden, maar heb je de oude? Geen paniek! Een Duits bedrijf genaamd G&B Design biedt een uitkomst om je oude G-Klasse weer helemaal fris te maken. De creatie genaamd G-Boss lijkt namelijk erg op wat vele andere tuners met de nieuwe G-Klasse doen. Maar de G-Boss is gebaseerd op de oude G.

Dat kun je nog zien aan de spiegels en de koplampen. De spiegels zijn nog de wat oudere Mercedes-spiegels en de koplampen hebben nog de koplamp en LED-dagrijverlichting gescheiden. Verder is veel gedaan om de G&B Design Mercedes G-Klasse wat trekjes van zijn jongere broer mee te geven. De grille die doet denken aan de Panamericana-grille, bijvoorbeeld. Ook zijn alle lampen vervangen door LED-units die aan de nieuwe G doen denken. Verder, tsja. Het getrainde oog ziet dat er toch wat is veranderd aan de proporties, maar het is uiterst minimaal te noemen.

Modificaties

Laten we ons een richten op de rest van de Mercedes G-Klasse door G&B Design. Het gele apparaat is van top tot teen aangepakt. Er is een volledige widebody toegevoegd, zoals we dat wel vaker zien. De voor- en achterbumper zijn vervangen door aangepaste exemplaren en aanhang: vooraan een lipspoiler en achteraan een diffusor. Een heftigere motorkap en een grote dakspoiler laten zien dat het niet voor de poes is, deze G-Klasse. Een setje dikke velgen, gele dagrijverlichting en een two-tone kleurstelling maken de boel af.

Starliner

Ook leuk: de Mercedes G-Klasse door G&B Design heeft een starliner à la Rolls-Royce. Maar dan met een twist: naast de sterren die je aan de hemel ziet, staat er levensgroot “G BOSS”. Dat kan ook, zullen we dan maar zeggen. De rest van het interieur is vooral zwart leer met gele stiksels en details.

Zoals wel vaker moet je zelf de Mercedes G-Klasse aanleveren voordat G&B Design er hun creatie van maakt. De prijs van alles bij elkaar is 11.390 euro. Naast de bodykit zal ook geen haan er naar kraaien dat jouw G-Klasse een stuk ouder is dan ‘ie lijkt.