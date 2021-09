Autoblog Garage update: Renault Clio van Loek

Een ruim half jaar geleden werd de Renault Clio van Loek in de Autoblog Garage geïntroduceerd: wat is er sindsdien gebeurd?

Het is inmiddels acht maanden geleden dat jullie voor het eerst mochten lezen over mijn eerste scheurbolide. Ik kocht in januari dit jaar een Renault Clio 1.6 16V Dynamique Luxe. Er zijn in het eerste artikel over mijn Clio een aantal dingen gezegd, laten we eens beginnen met die bevestigen en/of ontkrachten.

Actieradius van de Renault Clio

Ik ga zo met jullie alles over benzine en geld doornemen, eerst even dit. Ik zei dat de verbruiksmonitor een getal van rondom de 420 km aangaf. Des te meer ik ben gaan rekenen, des te meer dit getal wel erg waardeloos leek. Deel je die 420 km door de vijftig liter inhoud van de tank, dan kom je op 1 op 8,4 uit. Daar zou je spontaan diesel door gaan rijden.

Gelukkig blijkt het om zo’n teller te gaan die meerekent met je huidige/recente rijstijl. Na een maand of twee kwamen er getallen zoals bovenstaand op de teller te staan. Inmiddels is de auto volledig gewend aan wat ik uit een tank haal en is een getal als 690 km helemaal niet vergezocht. Dan heb je het over 1 op 13,8. Kijk, dat lijkt er meer op.

Modificaties

Ook zei ik in het originele artikel dat ik aan het kijken was naar modificaties voor de Renault Clio. In de reacties (waar overigens erg leuke dingen zijn gezegd, waarvoor dank!) werd mij dat afgeraden. Eerlijk is eerlijk: daar ben ik het mee eens. De hoofdreden daarvoor is geld. De Clio is meer een soort experiment: hoe veel auto koop je voor hoe weinig geld? De hoofdreden voor de aanschaf van een Clio als deze is het opbouwen van verzekering. Ik ben toch aardig gehecht geraakt aan het Franse scheurijzer, maar idealiter koop ik morgen nog iets anders als de verzekering omlaag gaat. Kortom: het geld wat je toch snel kwijt bent aan een setje velgen of stoelen kun je beter in je spaarvarken stoppen. En geef toe, deze standaard lichtmetalen vijfspaaks velgen hoeven niet vervangen te worden.

Reparaties en andere ongein

Dan komt nu het leuke gedeelte. Hoe veel mensen er bij de aankoop hebben gezegd dat een Franse auto gemaakt is van papier-maché en ik elke week bij de garage zou staan. De Renault Clio ontkracht al deze clichés. Er zijn welgeteld twee dingen ‘gerepareerd’ en het mag bijna geen naam hebben.

De reparaties hebben beide te maken met verlichting. De verlichting rondom werkt allemaal, maar er was één probleempje. Bij het gebruiken van het knipperlicht ging er in het dashboard ietwat vaag het lampje voor de mistlamp achter aan. Niks ernstigs, totdat blijkt dat er een vreemde verbinding is tussen dat lampje en de cruise control. Concreet gezegd: elke keer dat je knippert (wat je op een snelweg doet als je van baan wisselt) ging je cruise control uit. Eerst vervelend, maar na een week of twee werd het gewoon mateloos irritant. Ik heb geprobeerd om het zelf te verhelpen door het achterlicht uit elkaar te halen, compleet tevergeefs. Dan maar naar de garage, waar ik voor het bedrag van 79,21 euro (voornamelijk arbeidskosten) een opnieuw gesoldeerd draadje voor het achterlicht heb. Vrij duur, maar dat krijg je met twee linkerhanden.

De tweede reparatie was puur esthetisch. Ik was de set van bovenstaande foto aan het bewerken en het viel mij ineens op dat er iets niet klopt aan het knipperlicht in het linker voorscherm. Het glaasje was eraf. Bij het voelen van het knipperlichtje aan de andere kant bleek dat glaasje gewoon los te zitten, maar die was er nog wel. Het hele plastic gedeelte kan eruit gehaald worden en vervangen worden. Ook daarvoor moest de Renault-dealer soelaas bieden en voor 34 euro is ook dat vervangen. Dat heb ik overigens wel zelf gedaan. Voor precies 113 euro en 21 cent is alle verlichting weer perfect. Verder is er niks wat ook maar voelt alsof het er de brui aan gaat geven.

Kleine andere ongein is het vervangen van de kentekenhouders. Ik was één of ander bedrijf uit Zwanenburg aan het sponsoren waar op zich niks mis mee is, maar de bekende weg is altijd de fijnere weg. Daarom heb ik bij de garage die 17 jaar de Peugeots van mijn vader heeft gefixt wat nieuwe houders gekregen die de auto net even wat simpeler laten ogen. Kleine details, ik houd er wel van.

Wie o wie herkent de auto die naast mijne op de foto staat?

Ook min of meer onmisbaar is trouwens een klein apparaatje wat ik bij de Action heb gekocht waarmee je via Bluetooth jouw telefoon naar FM-signaal kunt zenden. Een hele simpele manier om in de Clio waar de CD-speler de norm is, toch je eigen muziek over het luxueuze Cabasse-audiosysteem te blazen.

En verder doe ik zuinig met de Renault Clio want verder vind ik hem fantastisch. Alle luxe opties zijn een goede keuze geweest: cruise control is onmisbaar bij vele snelwegritten en werkende climate control is zowel in de winter als de zomer een geweldige uitkomst. Ook de 1.6 is een briljante keuze voor deze auto: op zo weinig gewicht is het echt bijzonder lekker krachtig met 110 pk. Bij elke snelheid en elk toerental heeft de motor er zin in. Wel vind ik in Nederland een snelheid van 120 km/u het maximum, boven die snelheid wordt het snel rumoerig. Niet onstabiel, maar ook niet prettig. Bovendien is 120 km/u, vaak zelfs ietsje minder, wel zo zuinig. Er zit meer in, daarover straks meer, maar of je dat moet willen is de belangrijkere vraag.

(Benzine)kosten van de Renault Clio

Dan even de balans opmaken. Het verbruik van de Renault Clio valt dus absoluut niet tegen. Je merkt wel dat stadsritjes meer hun tol eisen op het verbruik dan gewoon lekker 110-120 km/u karren op de snelweg, maar dat laatste is waar de auto het meest voor gebruikt wordt.

Gaan we uit van een gemiddelde actieradius van 690 op een tank van 50 liter, dan kom je dus uit op 1 op 13,8. Inmiddels is er iets meer dan 12.000 km gereden met de Clio sinds ik hem heb (kilometerstand 216.180 km), dan is er gemiddeld zo’n 880 liter benzine getankt in die acht maanden tijd dat ik hem heb. Reken je met de 1,75 euro per liter die je hier betaalt aan de pomp, dan kom je uit op 1.544 euro benzine over die gehele periode, waarvan 193 euro gemiddeld per maand. Tel daar zo’n 133 euro wegenbelasting en verzekering bij op en je komt uit op 326 euro per maand of 2.608 euro in totaal. Dan heb je toch de aanschafprijs al keer anderhalf. Goedkoop is het niet, zeker niet met de huidige brandstofprijzen.

Oh ja, daar moet je trouwens nog wel even een paar keer dit soort onkosten bij op tellen.

Op vakantie met de Renault Clio!

Ik wil deze update over de Renault Clio van Loek in de Autoblog Garage afsluiten met de grote verrassing wat mij betreft: je kan er gewoon lekker mee op vakantie. Goed, dat is niet de verrassing, wel wat je nodig hebt aan bagageruimte. Het was namelijk initieel de bedoeling om een dakkoffer te installeren. Dat werd lastig: dakdragers voor een Clio II driedeurs zijn zeldzaam. Omdat het in zekere zin last minute geregeld moest worden en min of meer op budget, is dat niet gelukt.

Dus moet je gaan proppen. Er gingen twee vrienden mee en dus moet je één achterstoel overeind houden. Even tussendoor trouwens: het is wel ideaal dat de Renault Clio gewoon een in delen neerklapbare achterbank heeft. Dat maakte het proppen en stapelen wel een stukje makkelijker. Voor wie het zich afvraagt: de maximumcapaciteit is zo ongeveer behaald bij een vierpersoonstent, drie stoelen, een tafeltje, een opvouwbaar kastje, een krat met spullen, twee weekendtassen, drie rugzakken, een coolbox, drie keer slaapspullen en nog een paar willekeurige items. Ja, het heeft gepast.

De reis ging naar Frankrijk via Luxemburg op de heenweg (ter hoogte van Colmar-Mulhouse) en via Stuttgart (Porsche Museum) weer terug. De camping lag in een dal wat alleen te bereiken was via een setje leuke bergweggetjes in de Vogezen, waar de Clio zijn kracht echt wel bewees. Een sportauto is het niet, maar klimmen doet ‘ie makkelijk en lekker slingeren is geen moeite. Op de terugweg was er zelfs ruimte om een Vmax-run te doen op de Autobahn, waar ik de conclusie heb moeten trekken op 185 km/u. Er zit meer in, maar niet op een relatief druk moment en met volle bepakking.

Dat even over hoe het de Renault Clio van Loek in de Autoblog Garage vergaat. Veel lachen, weinig huilen en over het algemeen een auto die echt veel biedt voor weinig geld. Ik ben een tevreden Clio-rijder en als een eerste auto is het een fantastische keuze gebleken. Wellicht tot de volgende update, al is het de vraag hoe veel daarin te melden is. Zoals gezegd heb ik weinig verdere plannen behalve ‘blijven rijden’.

