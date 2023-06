Mercedes heeft oplossing voor lichtere F1 auto’s

De auto’s in de F1 zijn tegenwoordig veel te zwaar. Mercedes heeft daar wel een oplossing voor.

De Formule 1 auto’s van nu zijn wondertjes der techniek. Oké, dankzij het budget cap en restrictieve regels is er misschien wat minder innovatie dan voorheen. Of beter gezegd, speelt die innovatie zich af binnen kleinere marges. Maar toch, een moderne F1 auto is een waar ruimtevaartschip. Het enige waarom ze niet werkelijk gaan vliegen is omdat de vleugels daarvoor precies de verkeerde kant op staan.

Toch is niet iedereen fan van de huidige generatie auto’s. Nog niet eens zo heel lang geleden, toen Vettel en Hamilton hun eerste titels wonnen, waren F1 auto’s zo’n 600 kilo en korter dan vijf meter lang. Tegenwoordig wegen F1 auto’s zo’n 800 kilo en zijn ze bizar genoeg langer dan een Bentley Flying Spur. In tegenstelling tot de hoogte en breedte, is de lengte namelijk niet (heel) strak vastgelegd in de reglementen. En de aerodynamici hebben uitgevogeld dat een langere auto meer ruimte biedt voor een ideale luchtgeleiding.

‘Is dat dan een probleem?’, kun je je afvragen. Mwah, ja ende neen. Als kijker op TV merk je van het gewicht van de auto’s vermoedelijk weinig. Ze gaan nog steeds kneiterhard en if anything maakt het de remzones iets langer. Dat wil je als fan, want daar gebeurt het inhaalwerk. Alleen de puristen zien dat de auto’s zich net wat minder kwikzilverig gedragen dan vruuuuger. En de mannen achter het stuur natuurlijk, die dit niet heel tof vinden. Verstappen heeft er al vaak over geklaagd dat zijn RB19 bij lage snelheid ‘net een boot’ is. Nu vallen ook mede-grootheden Alonso en Hamilton onze held bij.

Alonso beaamt het hoge gewicht van de auto’s, maar ziet er niet direct een oplossing voor. Niet althans bij behoud van de veiligheid en de hybride aandrijflijnen met turbo’s. Die power units voegen natuurlijk veel gewicht toe aan de auto. Hamilton wil zelf graag terug naar kleinere wielen kennelijk. Hij noemt de huidige 18″ jetsers nodeloos zwaar.

F1 honcho’s Stefano Domenicale en Muhammed Ben Sulayem zijn het erover eens dat de auto’s idealiter lichter zouden zijn. Maar ja, hoe vlieg je dat aan? Bij Mercedes heeft James Allison hierover wel een prachtig idee. Hij zegt dat men het gewoon de verantwoording van de teams moet maken. Verlaag het toegestane minimumgewicht gewoon en kijk hoe ver de teams komen. Zo creëer je een incentive voor nieuwe tech die potentieel ook goed is voor straatauto’s. En, sommige team kiezen wellicht voor zo licht mogelijk terwijl andere denken we maken een boot die als een speer gaat op Monza. Variatie!

Het nieuwe idee is dus min of meer, maak het weer precies zoals het ooit was. Echt goede nieuwe ideeën, zijn veelal een stap terug in de tijd, zo blijkt. Net als James Allison zelf overigens, die bij Mercedes is teruggehaald om het tij te keren.