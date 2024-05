Zo is de Audi RS3 helemaal perfect

Wel het gevoel, niet de uitstraling: de Audi RS3-S is de middenmoter en dat is eigenlijk perfect.

Het hele bestaan van Audi RS begon met de RS2, een auto met vijfcilinder. Ook al is de natuurlijke evolutie van de RS2 doorgevoerd naar de RS4 (Avant), de geest van een vijfcilinder performance-Audi is enkel nog te vinden in diens kleine broertje, de RS3. Audi pakte des tijds de helft van de V10 uit de Lamborghini Gallardo en op basis daarvan ontstond de ‘EA855′. Deze 2.5 liter grote vijfcilinder debuteerde in de allereerste RS3 (8PA) en TT RS (8J). Met elke evolutie van beide auto’s werd de motor steeds opgevoerd om momenteel uit te komen bij 400 pk in de RS3 en TT RS (voordat deze ons verliet).

ABT

Vanwege restricties en dat soort ongein weet je dat het vermogen van de Audi RS3 beperkt is. Niet dat 400 pk voor zo’n auto helemaal niks is, maar er kan altijd meer uit gehaald worden. Uiteraard heeft Audi daarvoor een mannetje, en dat mannetje is de welbekende tuner ABT. Tenminste, tuner, ze werken zo nauw samen met de Volkswagen-groep dat je het bijna kan zien als een soort kers op de taart voor Audi. Dan houdt die laatste de mensen die de regels maken blij en weet jij precies waar je heen moet voor het kietelen van je Audi.

RS3-S

Het onderste uit de kan, wat ABT betreft dan, is de ABT Audi RS3-R. Dan krijg je wel wat ABT meestal doet met de ‘R’-modellen. Vele aerodynamische onderdelen, grote velgen, dat soort werk. Maar ook een krachtkuurtje naar 500 pk. Als je iets meer wil dan de normale RS3, maar ook niet gelijk een heftig apparaat wil, dan is de nieuwe ABT Audi RS3-S misschien iets voor jou.

Beschikbaar voor zowel de RS3 hatchback als Limousine heb je dan qua uiterlijk enkel de velgen en wat kleine onderdelen in carbon uitgevoerd. Echte kenners weten de ABT te herkennen aan de vier uitlaateindstukken in plaats van twee grote stortkokers. Verder moet je goed zoeken.

Kracht

Terwijl er wel sprake is van een krachtkuurtje. De ABT Audi RS3-S komt jouw kant op met 460 pk. Da’s 60 pk meer dan standaard. De ECU-data zit echter gekoppeld aan je telefoon en via de ABT-app heb je zelf de controle over je auto. Zo is er optioneel nog een extra 25 pk beschikbaar om tot 485 pk uit te komen en kan je de topsnelheid van standaard 250 km/u verhogen naar 300 km/u. De sprint naar 100 is gepiept in 3,6 seconden.

Zoals altijd is een ABT-pakket niet compleet zonder wat ABT-logootjes her en der, zoals op de vloermatten en de startknop. Mag je ook allemaal achterwege laten en gewoon genieten van je 85 extra pk’s. De perfecte middenweg!