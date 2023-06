De Grassi 044S is de nieuwe gaafste Lancia Delta

Alweer een exotische reïncarnatie van de Lancia Delta? Kom maar door!

De Lancia Delta is een gewild object voor kleine bedrijfjes die bijzondere restomods bouwen. We hebben natuurlijk al de Delta’s van Automobili Amos en de Delta’s van het Nederlandse Maturo gezien. Het rally-monster van weleer blijft wat dat betreft tot de verbeelding spreken. Hoewel Lancia zelf al jaren op sterven na dood is.

Van alle rally-Lancia’s, was de Delta S4 de extreemste. Niet de succesvolste, want de S4 won geen kampioenschappen. Maar het was wel de ultieme iteratie van de Group B Lancia’s. In 1985 en 1986 werden er verschillende rally’s mee gewonnen. Helaas was het ook achter het stuur van een Lancia S4 dat Henri Toivonen de dood vond na een crash vanuit de leiding in de Rally Corsica. Het was het laatste duwtje voor het eind van het even legendarische als krankzinnige Group B reglement.

Maar niet voordat er ook een aantal S4’s voor de straat zijn gemaakt. Dat moest namelijk om het rally kanon te homologeren. Uiterlijk lijkt een Delta S4 op een gewone Delta. Maar echte kenners zien direct het verschil. Net als de Peugeot 205 T16, gaat het bij de Delta S4 om een auto met de motor achter de inzittenden. De hele achterkant klapt open om zicht te geven op een vierpitter met turbo én supercharger.

Een echte S4 doet je tegenwoordig makkelijk een half miljoen. Dus wat dat betreft komen de restomods in de buurt. Dat zal, mits alle plannen slagen, ongetwijfeld ook gelden voor deze herbeleving van Grassi. De Grassi 044S is een product van Scuderia Grassi dat onthuld is tijdens de Milano Monza Motor Show. Het is geen restomod in de zin dat een oude Delta is gebruikt om iets beters van te maken noch een exacte replica die gemoderniseerd is. De S4 geldt hier meer als ‘inspiratie’. Dat uitlaatje…

Het design komt van voormalige Alfa Romeo designer Giuseppe Armano. Je herkent er een S4 in, maar ook een beetje Alfa Brera. Onder de kap (achter de inzittenden dus) ook hier een opgepompte vierpitter. Maar in dit geval een unit van 3.0 liter groot. Andere details behalve dat de krachtbron aan Euro 5 eisen voldoet en 640 pk moet leveren ontbreken.

Streefgewicht van de Grassi 044S is ergens rond de 1.100 en 1.200 kilo. Ongeveer anderhalve moderne F1 auto dus. Met vierwielaandrijving moet dat ordentelijk van zijn plek komen. Dus ja, weer zo’n gevalletje ‘ik wil ‘m wel’. Maar hoe zit het met de haalbaarheid van het project en de prijs?

Wel, om kort te gaan, dat weten we nog niet. Dat wil zeggen, Scuderia Grassi is van plan 44 units te bouwen. Tot nu toe is er alleen dit niet werkend prototype. Dat is al een stuk meer dan een render natuurlijk, maar nog een stuk verwijderd van een eindresultaat. Als het de jongens van Scuderia Grassi lukt de 044S te realiseren zal de prijs ongetwijfeld fors zijn. Vermoedelijk alleen bereikbaar voor mannen als LH44 en dergelijke…