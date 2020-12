Mercedes kondigt investering van meer dan € 70 miljard aan - Autoblog.nl

De komende jaren gaat Mercedes een investering van meer dan 70 miljard euro doen. Een duizelingwekkend bedrag.

Het elektrificeren van je wagenpark is niet 1-2-3 gedaan. De Europese Unie ziet het liever gisteren dan vandaag gebeuren. Blijven slapen is er daardoor niet bij. Autofabrikanten moeten alle zeilen bijzetten om elektrische aandrijflijnen te gaan ontwikkelen om zo (deels) elektrische auto’s te kunnen uitpoepen. In dat kader kondigt Mercedes een investering van maar liefst 70 miljard euro.

Dat bedrag zal in de periode 2021 tot en met 2025 worden uitgesmeerd in de transformatie van elektrificatie en digitalisering van Daimler. Verreweg het grootste gedeelte van de investering gaat naar Mercedes-Benz Cars. Het geld gaat niet alleen naar de ontwikkeling van auto’s, maar bijvoorbeeld ook naar het ombouwen van fabrieken. Bovenop de investering komt nog een transformatiefonds á 1 miljard euro. Met dit fonds wil Daimler extra investeren in de verdere ontwikkeling van de locaties van het concern.

Stapsgewijs is elektrificatie binnen Mercedes en ook AMG niet meer weg te denken. Van dat offensief merken we nu al een aantal dingen. Denk aan het afscheid dat we hebben moeten nemen van de V12. En de uitrol van recente plug-in hybride modellen, zoals onze eigen Mercedes A250e duurtester. Van AMG wachten we nog altijd op het eerste geëlektrificeerde product. Vermoedelijk gaat dit het topmodel worden van de AMG GT 4 Door, waarbij de 4.0-liter V8 wordt gekoppeld aan een elektromotor. Met een verwachte 800 pk zal het een knotsgek apparaat worden die het de Panamera Turbo S E-Hybrid moeilijk moet maken.