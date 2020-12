Hé? VDL heeft straks geen BMW meer, wil tóch extra fabriek - Autoblog.nl

Over drie jaar heeft VDL Nedcar geen klant meer, toch willen ze alsnog een extra fabriek bouwen.

Het zijn nu geen goeie tijden bij VDL Nedcar. Twee maanden terug maakte opdrachtgever BMW bekend te stoppen met alle productie bij de Nederlandse autobouwer. Van de BMW X1 was het vertrek al bekend, maar nu werd ook de stekker uit de Mini Cabrio en Countryman getrokken. Na 2023 heeft VDL Nedcar dus geen werk meer.

VDL heeft nu dan ook maar één focus: het vinden van een nieuwe opdrachtgever. Bij de BNR Nationale Autoshow geeft VDL-directeur Paul van Vuuren aan dat dit precies is wat ze nu aan het doen zijn. Tegelijkertijd is VDL nu ook met iets anders bezig, namelijk het bouwen van een extra fabriek. Dat was al bekend, maar VDL blijkt nog steeds met dit plan door te willen gaan. Klinkt misschien vreemd, toch kan Van Vuuren uitleggen waarom het zo is. Het is namelijk ‘pure economische noodzaak’, zegt de directeur.

Het uitbreiden is geen doel op zich, maar een middel waarmee we toekomstbestendig moeten worden. Met de uitbreiding willen we meerdere opdrachtgevers flexibel kunnen bedienen. Paul van Vuuren, VDL Nedcar

Het probleem dat VDL als autobouwer heeft, is dat een productielijn niet zomaar omgebouwd kan worden voor een ander automerk. Je kan niet op vrijdag stoppen met het bouwen van BMW’s en op maandag starten met Volvo’s, bijvoorbeeld. Toen VDL in 2012 stopte met Mitsubishi, duurde het een half jaar om de fabriek om te kunnen bouwen. In die tijd moest al het personeel dus ook naar huis.

Met de extra fabriek wil VDL dan ook de overgang naar een volgend automerk soepeler laten verlopen. Welk volgend automerk dat wordt? Daar kan Van Vuuren nog niks over zeggen. Er lopen wel wat ‘prima gesprekken met diverse partijen’. Het gaat op dit moment voornamelijk om Aziatische fabrikanten, met name Chinese autobouwers. Van Vuuren zegt dat deze autofabrikanten nu wel veel auto’s voor de Chinese markt kunnen maken, maar niet de benodigde kennis hebben voor de Europese markt. Voornamelijk op het gebied van wettelijke voorschriften zou VDL Nedcar Chinese autofabrikanten kunnen helpen, zegt Van Vuuren.

Van Vuuren hoopt over een jaar meer duidelijkheid te kunnen hebben over de nieuwe opdrachtgever van VDL. Dan moet ook de eerste schep van de nieuwe fabriek de grond in gaan; mits de vergunningstrajecten bij de gemeente en provincie goed lopen, natuurlijk. Uiteindelijk hoopt VDL zo de overgang tussen BMW en het nieuwe merk zo soepel mogelijk te laten verlopen. Zodat er ook in de toekomst nog serieauto’s worden gebouwd in Nederland.

Verder in deze aflevering van de BNR Nationale Autoshow: Edwin Brinksma van VACO legt uit waarom de winterbandenwissel nu rustiger loopt dan normaal. En Meindert rijdt in de elektrische Fiat 500.