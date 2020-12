Dit is de Volkswagen Transporter 7 [video] - Autoblog.nl

Volkswagen is begonnen met het publiekelijk testen van de Transporter 7. De bedrijfsauto werd gespot op de Nürburgring.

Niet alleen personenauto’s, maar ook bedrijfswagens worden getest op de Nordschleife. Zo zien we hier Volkswagen met een heftig gecamoufleerde Transporter 7 rondjes rijden. Voor het uitlaatgeluid hoef je het niet te doen.

De bedrijfswagen zal volgend jaar officieel gepresenteerd worden. Het geteste exemplaar betreft een plug-in hybride. De koplampverlichting van het prototype geeft al een beetje weg dat de Volkswagen Transporter 7 het familieneusje krijgt dat we kennen van de Golf 8 en de ID.3. De zijkant van de bestelauto lijkt onveranderd en is nog altijd een Transporter zoals we die kennen.

Op videobeelden is te zien hoe de Volkswagen Transporter 7 flink tempo maakt. Achter het prototype scheurt een BMW Z4. Tja, die heeft niet veel moeite om de bedrijfswagen bij te houden natuurlijk.

Dit jaar presenteerde Volkswagen een nieuwe Caddy. De Transporter T6 kreeg in 2019 nog een update als T6.1. Volgend jaar staat dus een heel nieuwe generatie op het programma. Het zal ook voor het eerst zijn dat de Transporter als plug-in hybride op de markt en dus als (deels) elektrische bedrijfswagen komt. Welke aandrijflijnen en motoren Volkswagen nog meer gaat leveren op de Transporter T7 is natuurlijk afwachten.