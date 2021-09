Mercedes maakt mode van oude luchtzakken

Is Mercedes’ ode aan de luchtzak puike mode? Of is het allemaal een hoop gebakken lucht?

De luchtzak is inmiddels niet meer weg te denken uit moderne auto’s. Je hebt nu vaak een airbag voor je hoofd, voor je knie en zelfs voor je koters achterin. Ooit was dat allemaal anders. Toen vormden de sinussen in je gezicht als je pech had de enige airbags waar je op kon rekenen.

Dat veranderde allemaal met de Mercedes S-Klasse van de generatie W126. Je weet wel, dat standaard vervoer van de drugsdealers van Miami Vice. Dat was namelijk de eerste productieauto waarin een airbag leverbaar was. Zoals het een premium Duitser betaamt, was de luchtzak in eerste instantie een optionele extra. Samen met de gordelspanner, kostte de passieve veiligheid je 1.525 Duitse Ekkermarken in het begin van de jaren ’80.

De airbag was een gezamenlijk idee van Mercedes en van toeleverancier BOSCH. Het patent werd 50 jaar geleden al aangevraagd. Das Haus viert nu de verjaardag van de airbag middels een samenwerking met Heron Preston. Deze mode ontwerper die staat op duurzaamheid, heeft materiaal uit airbags gemaakt om mode te maken die het ego van de drager een beetje opblaast.

Het resultaat check je op de foto’s. Is het iets voor jou zo’n outfit gemaakt van luchtzakken? Of heb je geen high fashion nodig om je ego op te blazen? Laat het weten, in de comments!