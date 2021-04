Bosch haalt kneiterhard uit naar EV beleid van EU politici - Autoblog.nl

Bosch wil nog decennialang door met de ICE en hekelt het EV beleid van EU politici.

Op een lekker zonnige dag als vandaag, worden we eraan herinnert hoe prettig is als de wereld een beetje warm is. Helaas zijn er ook vervelende mensen op aarde die koud zijn van binnen en daarom niet van warmte houden. Deze mensen zijn er doorgaans van overtuigd dat wij mensen de aarde warmer maken, onder andere door de uitstoot van koolstofdioxide. Volgens hen kan dat nooit de bedoeling zijn geweest. Daarom willen ze alles dat koolstofdioxide produceert, zoals auto’s en welvaart, afschaffen.

In ‘Brussel’ lopen er helaas veel van dit soort lieden rond. Tuurlijk, het is ook wel prettig als je jezelf kan profileren als een wereldredder. Zelfs als de maatregelen die je treft daar onder de streep feitelijk niks aan bijdragen. Van dingen als biomassa centrales en windmolenparken is het immers maar zeer de vraag in hoeverre het nu goed is voor het milieu. Ook aan de massa-adoptie van EV’s zitten nogal wat ecologische haken en ogen. Maar ach, het idee dat de auto’s geen uitstoot hebben is zo aantrekkelijk om te willen geloven.

Bosch vindt de omarming van EV’s door EU politici echter veel te rabiaat. De ontiegelijk grote toeleverancier van met name de Duitse fabrikanten, geeft in de Financial Times keiharde kritiek op het beleid om ICE’s in de ban te doen. Honcho Volkmar Denner zegt dat dit beleid kortzichtig en stom is:

Climate action is not about the end of the internal combustion engine. It’s about the end of fossil fuels. And while electro mobility and green charging power make road transport carbon neutral, so do renewable fuels. Volkmar Denner, vindt dat er meerdere wegen naar Rome leiden

De opmerkingen van Denner komen voor het vaststellen van de Euro 7 uitstootnormen. Sommigen verwachten dat deze normen de facto het einde van de ICE in Europa zullen betekenen. Denner stelt echter dat het blindstaren op EV’s er ook voor zorgt dat andere paden naar een duurzame oplossing niet ingeslagen worden. Tevens maakt hij de boude claim dat auto’s met verbrandingsmotor nu al geen noemenswaardige invloed op de luchtkwaliteit meer hebben:

[ICE’s] no longer have an appreciable impact on air quality Volkmar Denner, trekt vaak een Ice op snipperdagen

Bosch zelf zou naar verluidt graag nog twintig tot dertig jaar door willen gaan met het investeren in de verbrandingsmotor. Uiteraard heeft het bedrijf daarbij ook wat economisch belang. Maar, heeft Bosch desalniettemin gewoon een punt?