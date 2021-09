Trackdayspeeltje met koplampen (200K) – Autoblog advies

Nikita wil graag een trackdayspeeltje voor 2 ton.

Het heeft jaren geduurd, maar na jarenlang week in week uit de Autoblog Advies-rubriek, kregen we een heel bijzonder verzoekje. Eentje die geheel met de hand geschreven was. Omdat Autoblog niet in het cyrillisch gepubliceerd is, slaat Nikita ons vaak over. Wel kijkt hij graag naar de plaatjes en voelt hij er ook aan als dat kan.

Nikita heeft een vraag, maar vond ‘m een beetje gênant. Dus vandaar dat hij ons benaderd heeft. Onder zijn pseudoniem ‘Michiel Schoenmaker’ heeft hij namelijk een verzoekje voor ons. Hij moet dit weekend heel veel werken op Zandvoort. Hij is bang dat ‘ie het verpest bij de kwalificatie. Dat moet hij dus in de race gaan goed maken.

Trackdayspeeltje mét koplampen

Daarom wil hij in plaats van met buurman Kimi de hele nacht doorhalen, juist extra veel gaan oefenen. Helaas kan dat niet in zijn raceauto, maar moet hij even een straatauto regelen. Zijn vraag is dus: welk trackdayspeeltje kan hij het best gebruiken om even een avondje te kunnen oefenen. Het liefst met koplampen, zodat hij nog even langer door kan trainen als het niet in een keer goed gaat. Ook houdt hij gewoon heel erg van koplampen in het algemeen.

De wensen en eisen van Nikita, eh, Michiel voor een trackdayspeeltje kun je lezen in onderstaande tabel:

Huidige auto’s Porsche 911, Amerikaans zelfbouwproject met Ferrari V6 Koop / Lease Zal het aan mijn vader vragen. Sponsoren mag altijd Budget Voor aanstaand weekend kan ik 2 ton vrijmaken, iets meer als ik mijn weektoelage voorgeschoten krijg. Jaarkilometrage Zo’n 300 km maximaal, daarna wil ik weer achter in de ZIL van pa zitten Reden aanschaf andere auto Even een circuit in de nacht verkennen Brandstofvoorkeur Molotov, maar voor de auto is benzine prima Gezinssamenstelling Ik probeer vrouwen te versieren Voorkeursmodellen Mercedes, maar zal wel te hoog gegrepen zijn No-Go: Lada Samara Cabrio

Porsche 911 GT3 RS (991)

€ 180.000

2016

15.000 km

De eerste auto waar iedereen aan denkt bij een trackdayspeeltje. Simpelweg omdat het volgens mensen de beste rijdersauto aller tijden is. Totdat de nieuwe uitkomt, en dan is díe weer het beste. In dit geval kiezen we voor de 991 GT3 RS van de eerste generatie. De reden ervoor is vrij simpel: er is voldoende keuze in het budget. De 991.2 is ook mogelijk, maar dan moet je genoegen nemen met veel kilometers en is er niet veel keuze. De Porsche 911 GT3 RS (zeker in het paars) is een absolute heerlijkheid. De eerste non-RS had wat moeite om de handen op elkaar te krijgen, maar veel issues werden opgelost met de GT3 RS.

De motor werd vergroot naar 4.0 liter en het vermogen is sindsdien om en nabij de 500 pk. Op het circuit zijn het geweldige auto’s Het zijn allang niet meer de bang makende ‘widow-makers’ van vroeger. Integendeel. Je kunt er relatief snel relatief hard mee. Dat plus het feit dat iedereen op de baan er eentje heeft doet wel afbreuk aan de ‘magie’. Natuurlijk is uniek zijn niet uniek (iedereen wil dat zijn), maar voor de variatie is het minder leuk.

Donkervoort D8 GTO 40- Years Anniversary Edition

€ 198.000

2019

20.000 km

Als je iets anders wilt, pak dan een Donkervoort. Al jarenlang timmert Donkervoort hard aan de weg. In de tussentijd is Donkervoort uitgegroeid tot een soort ‘boutique’ sportwagenbouwer. Dat bedoelen we heel positief. Het basis-concept is nog van de Lotus Seven, maar alles zo ver doorontwikkeld dat je het niet eens kunt vergelijken met moderne Caterhams (die veel dichter bij het origineel staan). De vijfcilinder motor van Audi heeft nu dry-sump smering en nog wat modificaties en klinkt nog veel beter dan in de RS3 en TT-RS.

Dit terwijl het gewicht van het trackdayspeeltje vele malen lager ligt ten opzichte van die twee. Het mooie van een Donkervoort is dat elke kilometer een feest is. Daarbij is het effect van een laag gewicht geweldig. Sturen, remmen, accelereren: alles gaat met veel meer gevoel en meer informatie. Dit zorgt ervoor dat je veel meer betrokken bent bij het rijden. Weetje: een Donkervoort D8 GTO 40 weegt 730 kg. De Haas VF-10 weegt 728 kg.

Dodge Viper ACR (VX)

€ 198.400 (Dld)

2016

10.000 km

Je bent coureur omdat je je een held wil voelen. In de Dodge Viper ACR voel je je een held. Het is namelijk een échte mannenauto. In tijden dat we allemaal politiek correct zijn, mag je het niet zeggen eigenlijk. Maar deze auto is fysiek erg zwaar en intens. Uiteraard kunnen vrouwen er in rijden, gelukkig. Maar wel als ze net als de mannen geen honing eten, maar op bijen kauwen. Normaal gesproken is de motor de grote dominante factor bij een Amerikaan. Zo niet de Viper ACR, dit is een puur trackdayspeeltje.

De auto genereert serieuze downforce en het Bilstein-onderstel is helemaal naar smaak af te stemmen. Daarbij heeft de auto een handgeschakelde zesbak, achterwielaandrijving en een atmosferische motor. Een echte hardcore racer waarin de coureur het verschil maakt. Alleen niet op Nederlands kenteken zetten, vanwege een ernstige BPM boete. Een zeldzaam onderschatte auto. Het is ook een van de weinige auto’s die ontzag inboezemt. Eentje waarbij je je onderbroek geregeld ververst in plaats van je Instagram-live feed.

Nissan GT-R Nismo (R35)

€ 189.000 (It)

2020

6.500 km

Als je 100% bewust bent dat je tekortkomingen hebt, kun je het beste een Nissan GT-R als trackdayspeeltje kopen. Niet dat die auto heel erg gemakkelijk is om op de limiet te rijden. Maar de auto heeft zo veel vermogen, zo veel koppel en zo veel controle dat je er al vrij snel respectabele tijden mee neer kunt zetten. Voor de laatste paar procentjes moet je overigens wel een zeer vaardig coureur zijn. Het grootste ‘nadeel’ van de Nismo is zijn prijs. Op papier lijk je niet veel terug te krijgen voor ongeveer het dubbele qua geld.

Dat komt voornamelijk omdat je niet zozeer heel veel vermogen krijgt, maar wel heel erg veel hardware die je niet direct op papier ziet. Denk aan een complete bodykit, andere turbo’s, flink gewijzigde ophanging en nog veel meer wijzigingen die niet direct in een aanzienlijk snellere 0-100 km/u tijd resulteren. Op een circuit echter komen die modificaties wél uit de verf. Ook als het regent kun je alsnog zeer goed uit de voeten komen. Mede dankzij het hoge gewicht is het niet auto om de volledige 100% uit te krijgen.

Ferrari 458 Speciale

€ 255.000

2014

50.000 km

Als je gewend bent om op je kantoor een Ferrari-motor achter je rug te hebben, wil je dat ook in je weekendauto, nietwaar? De Ferrari 458 Speciale is een van de laatste der mohikanen. Het is de laatste lichtgewicht Ferrari V8 zonder turbo’s. Het geluid is magistraal, zij het iets ‘te’ gecomponeerd. Een 360 CS klinkt vele malen beter. Stiekem is de 430 Scuderia een betere keuze als het om pure handling gaat. Maar als totaalpakket is de 458 niet te versmaden. Dankzij die 605 aanwezige paarden is het ook een serieus snelle Ferrari, niet eentje die slechts dramatisch klinkt.

Het interieur is vrij basic, maar zeker niet zo kaal als een CS. Je zou er elke dag mee naar je werk kunnen rijden. Nadelen? Tja, ze zijn niet heel erg goedkoop. Zelfs als je exemplaren zoekt met wat ervaring, moet je vader diep in de buidel tasten. Daar staat tegenover dat speciale Ferrari’s over het algemeen heel erg goed hun waarde vast houden. Het is een solide investering. Kies wel een exemplaar met wat kilometers op de klok, want 350.000 uitgeven voor een exemplaar met 500 km is zonde als je er 20.000 circuit-kilometers mee gaat rijden.

McLaren 600LT MSO

€ 279.990

2019

4.500 km

De kans is erg groot dat je uiteindelijk een transfer wil maken naar McLaren. Dat merk wordt nog niet door iedereen op de juiste wijze begrepen. Er zouden te veel verschillende varianten, versies en variaties zijn. Dat komt omdat rijke mensen allemaal uniek zijn en allemaal unieke eisen stellen. In dit geval raden we de 600LT aan. Dat is een hardcore straatracer met ‘slechts’ 600 pk. Het is in feite de hardcore versie van de 570S. Ondanks dat er veel snellere McLarens zijn, is deze auto écht snel genoeg in een rechte lijn. Het is juist het circuitwerk waar deze 600LT excelleert. Een groot voordeel is het stuurgevoel.

De 600LT heeft (net als alle McLarens) hydraulische stuurbekrachtiging. Nu is het systeem van de Porsche bijvoorbeeld erg goed, maar je voelt het verschil absoluut. De Nissan GT-R heeft het overigens ook, voornamelijk omdat dat die auto uit 2007 komt. Het probleem is dat je met een 600LT heel bijzonder bent totdat er een 620R als ultiem trackdayspeeltje voorbij komt zetten. En al die andere Macca’s. Overigens moet je niet te zwaar tillen aan al die ‘MSO’-goodies. Als de voorgaande eigenaar een paar opties heeft aangevinkt, zullen daar best wat MSO (McLaren Special Operations) opties bijzitten.

BMW M4 GTS (F82)

€ 170.000

2017

5.000 km

We eindigen met wederom een trackdayspeeltje waarbij je je vraagtekens kunt zetten. Want net zoals met de BMW M3 CSL (E46) en M3 (E92) is het lastig te zien wáár de auto nu aanzienlijk beter is dan de normale versie. Zeker omdat er (net als bij zijn voorgangers) modellen tussen komen (zoals de Competition en CS). Gezien het geringe prijsverschil met de rest in dit overzicht en het geringe kwaliteitsverschil met de M4 CS, lijkt er weinig reden te zijn om om de GTS te kiezen. Nietwaar?

Toch is de M4 GTS geen verkeerde optie. Ten eerste qua snelheid. De zescilinder levert in dit geval 500 pk. Ten tweede is het wel een auto die op het circuit uitstekend uit de voeten komt. Het feit dat de auto er niet uitziet als een supercar, maar een snelle (tweedeurs) sedan met spoiler draagt bij aan de charme van de auto. Het interieur is vooral erg functioneel en voorzien van alle trackday goodies. In vergelijking met de M3 CSL en M3 GTS zijn de remmen nu wél voor elkaar. Qua waardevastheid zit je ook redelijk safe met deze auto’s, vooral als je ze standaard laat. Goed genoeg om te benoemen, maar in dit exotische gezelschap wellicht ietsje gewoontjes.

