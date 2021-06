Dit is de nieuwe bestverkochte EV van Nederland! - Autoblog.nl

Vergeet de Tesla Model 3 en de Volkswagen ID.3, in 2021 is er een nieuwe koning van de elektrische bijtellingknallers.

In 2019 was Tesla nog heer en meester als het om de Nederlandse verkoopcijfers ging. Maar dat kon natuurlijk niet zo blijven aangezien de grote traditionele fabrikanten ook niet stil bleven zitten. Vorig jaar moest de Model 3 daarom de eerste plaats uit handen geven.

ID.4 en Enyaq

De winnaar was toen de Volkswagen ID.3. Inmiddels is het 2021 en doen ook de ID.4 en de Skoda Enyaq volop mee. Dit is in feit dezelfde auto, maar de Skoda heeft een goedkopere instapversie. Daarbij is de Enyaq ruimer en qua in- en exterieur is deze auto ook niet minder.

Bestverkochte EV

Waarom zou je dus nog een ID.4 kopen? Dat lijken meer mensen zich af te vragen, want de bestverkochte EV van Nederland is – je kan het inmiddels wel raden – de Skoda Enyaq. In de eerste vijf maanden van het jaar zijn er 1.209 stuks verkocht, waarvan 847 in de afgelopen maand. Skoda is dus lekker aan de weg aan het timmeren.

ID.3 en ID.4

De Enyaq verkocht dit jaar tot dusver beter dan de ID.3 en ID.4 samen. Iedereen die een ID.3 wilde is vorig jaar al voorzien lijkt het, want daarvan werden er in 2021 maar 196 verkocht. De ID.4 deed het een stuk beter, met een totaal van 870 verkochte exemplaren. Maar de Enyaq is desondanks duidelijk de favoriet.

Tesla

Jullie zijn wellicht ook nog benieuwd hoe het met Tesla gesteld is. Er zijn dit jaar tot op heden 490 stuks aan de man gebracht. En dan hebben we het natuurlijk over de Model 3. De Model S en X spelen geen rol van betekenis meer. Van de S zijn welgeteld 3 stuks verkocht en van de X één.

Mustang Mach-E

Er is sinds kort nóg een merk dat zich heeft gemengd in de strijd om de hand van de Nederlandse leasekoper. De langverwachte Ford Mustang Mach-e is inmiddels ook gearriveerd. Daarvan zijn er tot nu toe 460 geregistreerd. Ford heeft momenteel wel een probleempje: vanwege een issue met de eCall-functie staan de aflevering op pauze. Het gaat bij Ford dus niet van een leien dakje, want de Mach-e was al flink vertraagd.

