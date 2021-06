Wolff vindt vorm Mercedes onacceptabel - Autoblog.nl

De Oostenrijkse teambaas Toto Wolff vindt de vorm van Mercedes op het moment onacceptabel.

De afgelopen jaren was Toto Wolff de grote gevierde man. Hij is namelijk de teambaas van het Formule 1-team dat jarenlang de sport enorm domineert: Mercedes. Die dominantie begint echter haarscheurtjes te vertonen. Dat is vooral leuk voor de Nederlandse fans (en de neutrale toeschouwers). Eindelijk is er weer een beetje strijd en variatie vooraan aan het veld.

Toto Wolff gefrustreerd

Voor Toto Wolff is de huidige vorm van het team van Mercedes onacceptabel. Het was voor het eerst sinds lange tijd dat zowel Hamilton en Bottas geen punten pakten. Aan Autosport laat hij weten dat hij zich gefrustreerd voelt:

Ik denk dat er een hoop dingen zijn die niet zo soepel lopen als ze vroeger deden. Operationeel gezien zijn we nu niet sterk. We hebben nog niet de ‘sweet spot’ gevonden bij de auto voor de kwalificaties en in de race. Een auto die dus snel is in de kwalificaties én tijdens de race. Er is zoveel dat we moeten verbeteren. Ik wil daar nu meteen mee aan de slag, om te zorgen dat we überhaupt meekunnen strijden voor dit kampioenschap. We kunnen niet doorgaan met het verliezen van zoveel punten zoals hier in Bakoe en Monaco vorige race. Dat is onacceptabel voor ons allemaal. Toto Wolff, vind het allemaal niet kunnen.

Lange pitstop

Normaal gesproken is de Oostenrijker vrij zakelijk en spreekt hij heel berekenend. Ditmaal laat hij echter wat meer los. Ondanks dat hij al zoveel heeft gewonnen, wil hij meer winnen. Dat is namelijk het kenmerk van een echte winnaar. Gelukkig heeft Wolff nu wat extra humor:

Ja, deze weekenden waar het zwaarste sinds mijn Mercedes-periode. Vorige race was geen goede reclame met een pitstop van 36 uur. Toto Wolff, combineert cynisme met humor op briljante wijze

Verder geeft Toto Wolff aan niet al te blij te zijn met de situatie. Verstappen kon niet optimaal presteren van de malaise bij Mercedes, maar Mercedes liep ook nul punten in. Voor Wolff was de herstart van Hamilton dan nog eens extra pijlijk om mee te maken. De Brit kon namelijk met een overwinning of solide podiumplaats het weekend nog enige glans geven (en de leiding in het kampioenschap pakken). Iets dat dus niet lukte.

Overigens heeft Verstappen in andere interviews al meerdere malen aangegeven dat juist deze twee races belangrijk waren om een voorsprong te pakken. Op de komende circuits verwacht de Nederlander dan ook dat Mercedes minimaal net zo snel is.

Wat denk jij? Heeft Mercedes gewoon twee offdays gehad? Of begint het grote succesvolle kaartenhuis in elkaar te storten? Laat het weten, in de comments!

