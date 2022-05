Mercedes-Maybach Haute Voiture heeft extreem fout interieur

Voor alle duidelijkheid: dit komt gewoon bij Mercedes zelf vandaan.

In een Mercedes S-klasse kom je heel weinig tekort, maar toch is het nog een redelijk ingetogen auto. Wanneer je in een zwarte S-klasse zit val je niet heel veel meer op dan wanneer je in een E-klasse rijdt. Dat verandert op het moment dat je voor een Maybach S-klasse gaat.

Met putdekselvelgen, een two-tone kleurenschema en een hoop chrome is het subtiele er wel af. Om nog maar te zwijgen over het formaat. Dit is geen auto waarmee je incognito naar zakelijke afspraken reist, maar auto waarmee je gezien wilt worden.

Je kunt al redelijk over the top gaan met het samenstellen een reguliere Maybach S-klasse, maar Mercedes laat nu zien dat het nog gekker kan. Ze presenteren namelijk de Maybach S-klasse ‘Haute Voiture’. Zoals de naam al doet vermoeden is dit haute couture, maar dan in de vorm van een auto.

Het probleem met haute couture is dat het vaak niet om aan te gluren is. Wat dat betreft heeft Mercedes de naam goed gekozen. Vooral het interieur is een toonbeeld van wansmaak. De witte bekleding is nog tot daar aan toe, maar dit is gecombineerd met een foeilelijk ruitjespatroon.

Daar blijft het niet bij: om de extravagante look compleet te maken zijn er goudkleurige sierstrips en knopjes verspreid over het interieur en vloertapijt en kussens in wit imitatiebont. Er zijn geen ijsberen voor opgeofferd, dat scheelt. Volgens Mercedes zelf is dit de absolute top van verfijnde luxe. Leuk voor de dames: er zijn ook matchende tassen en outfits.

Vergeleken met het interieur valt de buitenkant nog mee. Niet dat het exterieur subtiel is, maar two-tone kleurstellingen kun je op iedere Maybach S-klasse krijgen. Wat wel heel eh… bijzonder is: de Maybach S-klasse Haute Voiture is voorzien van donkerblauwe putdekselvelgen.

Het gaat om een concept, dus vooralsnog blijft het bij één exemplaar. Voordat je opgelucht adem gaat halen: Mercedes gaat deze auto uitbrengen als limited edition. Begin volgend jaar kunnen klanten deze extravagante Maybach S-klasse gewoon bestellen.