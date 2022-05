Gelekt: dit is de BMW M4 CSL!

De langverwachte BMW M4 CSL knalt alvast op je beelscherm.

CSL: het is een iconische lettercombinatie van BMW. Je zou daarom denken dat BMW die bij iedere generatie M3 of M4 weer uit de kast trekt. Maar nee, van de E92 en de F82-generatie heette de hardcore versie GTS. Van de laatste generatie was er wel een CS-versie, maar geen CSL.

BMW is niet heel consequent, want de hardcore versie van de nieuwe M4 heet weer wel CSL. Veder zullen we niet klagen, want dit zijn de lekkerste auto’s die BMW te bieden heeft. Het merk is nog druk bezig met een teasercampagne, maar de BMW M4 CSL is nu al in zijn geheel gelekt.

Wat is er allemaal anders ten opzichte van een huis-tuin-en-keuken-M4? Laten we even met de voorkant beginnen. Allereerst zien we een prominente carbon splitter. Verder is de grille anders ingedeeld, met minder lamellen. De motorkap is ook iets aangepast en net als de M5 CS heeft de M4 CSL gele dagrijverlichting

Aan de achterkant is het de ducktail die de show steelt. Die is mooi geïntegreerd in de kofferklep. De diffuser is ook iets gewijzigd, maar verder zijn de verschillen schuin van achteren niet zo groot.

In het interieur is er het een en ander aan gewichtsbesparing gedaan. BMW moet natuurlijk wel het gedeelte ‘Leichtbau’ in de naam waar kunnen maken. Daarom is de achterbank eruit gesloopt en zijn de voorstoelen vervangen door lichtgewicht carbon kuipstoelen. De CSL heeft ook een racy stuurtje gekregen met alcantara bekleding en een rode 12-uur markering.

We krijgen ook alvast een blik onder de motorkap, maar hoeveel power het blok precies produceert is nog even een verrassing. We hoeven niet lang meer in spanning te zitten, want de officiële onthulling is morgen.