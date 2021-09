Mercedes-Maybach EQS gaat de hoogte in

Ze dragen dezelfde modelnaam, maar zijn toch een andere auto. Dit is de Mercedes-Maybach EQS concept.

Het regent concepts op de IAA in München. Mercedes heeft op basis van de EQS een Maybach gepresenteerd. De oplettende kijker valt echter meteen iets op. Waar de EQS een limousine is, staat deze EQS wel heel hoog op zijn poten. Mercedes-Maybach wil zich daarmee nog beter onderscheiden, zo lijkt het.

Waar je naar kijkt is de eerste volledig elektrische Mercedes-Maybach. Nu nog in conceptvorm, maar het moet uiteindelijk wel in ietwat gewijzigde vorm in de showroom komen te staan. Volgens de Duitse autofabrikant is deze one-off concept zo goed als klaar om zo in productie te gaan. Het productiemodel zal dus niet ontzettend veel afwijken van dit concept.

Als je het allemaal wat overdreven vindt dan heb je pech. Nederland is dan ook niet de gerichte verkoopmarkt. Mercedes-Maybach zegt zelf goede zaken te doen in China, Rusland, Zuid-Korea, de VS en Duitsland. De auto’s worden dan ook zo ontworpen om juist in die markten in de smaak te vallen.

Het is veel bling, mooie details zoals het hoogpolige tapijt en een bombardement aan digitalisatie die de Mercedes-Maybach EQS kenmerken. Je kunt je wel voorstellen dat ze in de zojuist genoemde markten hier warm voor lopen.

Als we wat dichter bij de productie komen kunnen we pas echte details verwachten omtrent de aandrijflijn. Het is een volledig elektrische auto en de WLTP-actieradius moet uitkomen op zo’n 600 kilometer. Verwacht een lel van een accupakket (107,8 kWh in de EQS) met krachtige elektromotoren. Een vermogen van meer dan 500 pk en prestaties die daarbij passen.

EQS als SUV

We benoemden het al even. De Mercedes-Maybach EQS is in dit geval een SUV. Dat blijft niet zo. De ‘gewone’ EQS komt er in 2022 ook als SUV. Mercedes heeft ervoor gekozen om dezelfde benaming aan te houden. Verwarrend is dat wel, want dan heb je een EQS limousine en EQS SUV. Die Benz komt ook eerder, pas later verschijnt de Maybach.