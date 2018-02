Mercedes onderuit na pijnlijke marketingfout

Niet iedereen ziet een post op sociale media hetzelfde.

Iedereen die Instagram heeft herkent ze wel. Van die mensen die allerlei inspirerende quotes of motivatiezinnen delen bij een post. Soms vergezeld door hashtags als #runningmom #fitmom #healthylife en al die andere shit.

Dit keer gaat het niet om semi-onzekere huismoeders, maar om autofabrikant Mercedes. Het merk deelde deze week een post op Instagram met een quote van de Dalai Lama en de hashtags #MondayMorningMotivation. “Look at situations from all angles, and you will become more open.”

Tja, prima voor de mensen die er wat aan hebben denk ik dan. Echter, moeten ze in China niets hebben van de Dalai Lama. En laat dat nu net één van de grootste markten van Mercedes zijn. In China werd de post dan ook met afschuw ontvangen. Om reputatieschade te voorkomen kwamen de Duitsers met excuses.

Op Weibo, de Chinese variant van Facebook, plaatste Mercedes een statement dat in het Engels hier op neerkomt:

“We will promptly take steps to deepen our understanding of Chinese culture and values, our international staff included, to help standardize our actions to ensure this sort of issue doesn’t happen again.”

(via Reuters)