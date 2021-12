Mercedes verwijdert reclame na ophef in China

Een reclamefilmpje voor de nieuwe CLS was voor veel mensen in China een doorn in het oog.

Als bedrijf moet je tegenwoordig wel drie keer nadenken voordat je een reclame de wereld instuurt. Dat gebeurt uiteraard ook bij grote merken, maar toch kan het voorkomen dat een reclame helemaal verkeert valt. Soms valt dat te verwachten, zoals bij de opmerkelijke Golf 8-reclame, andere keren komt de ophef vanuit het niets.

Afgelopen week werd een reclame-uiting van Mercedes het middelpunt van een grote social mediarel in China. Het ging om een video over de nieuwe CLS die gepost was op Weibo. Dit is een social mediaplatform wat we hier in Europa niet kennen, maar wat in China razend populair is.

Het filmpje viel niet in goede aarde in China, want er volgde al snel een storm van kritiek. Het pijnpunt was een model dat Mercedes had ingezet, en dan vooral haar make-up. Door de make-up leken de ogen namelijk schuiner dan dat ze waren. Volgens de critici was dit een Westers stereotype van Aziatische mensen.

Wat doe je als merk als je dergelijke beschuldigingen aan je adres krijgt? Dan verwijder je het bericht natuurlijk stante pede. Dat is dan ook wat Mercedes gedaan heeft. Gelukkig zijn er op Twitter nog wat screenshots te vinden, zodat we kunnen zien waar het allemaal om te doen was. Oordeel zelf.

🔻 screenshots of the Mercedes ad that caused a backlash in China



2/n pic.twitter.com/JrPD0XkOIt — Byron Wan (@Byron_Wan) December 29, 2021

Das Haus heeft nog niet gereageerd op de commotie. Mercedes is trouwens niet het eerste merk dat dergelijke kritiek op een reclame krijgt vanuit China. Onlangs werd ook Dior beschuldigd van stereotypering. Het onderwerp ligt dus uiterst gevoelig in China, zoveel is duidelijk.

Bron: Global Times