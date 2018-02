5 dingen die je moet weten over verkeersboetes (2017)

De cijfers zijn bekend!

Hoe ben jij het afgelopen jaar doorgekomen? Ondergetekende is clean gebleven en wist zich boetevrij door het jaar te manoeuvreren. Oom agent was echter ook in 2017 druk met het uitschrijven, of eigenlijk, registreren van boetes. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft de cijfers over 2017 bekendgemaakt. Tijd om de vergrootglas erbij te pakken en de belangrijkste feiten eruit te pikken.

Minder verkeersboetes

Miljaar! De politie heeft het afgelopen jaar minder verkeersboetes genoteerd in vergelijking met 2016. Het aantal is met 9.223.477 verkeersovertredingen nog steeds fors te noemen. Toch een kleine verbetering met 2016, toen er 9.437.717 verkeersovertredingen werden geconstateerd.

Meer staande houdingen

Er werden misschien minder boetes genoteerd. De politie voerde wel meer staande houdingen uit. In 2017 werden 384.982 staande houdingen uitgevoerd. In 2016 ging het om 357.544 staande houdingen. Volgens Justitie en Veiligheid heeft dit te maken met het feit dat er meer boetes werden uitgedeeld voor het niet handsfree bellen. De politie is hier meer op gaan letten en met succes. Er werden 74.561 boetes uitgedeeld in 2017, tegenover 59.815 in 2016.

De meest genoteerde boete

Die valt in de categorie snelheid. We hebben allemaal haast en in dit geval hoeven agenten niet altijd in actie te komen om een snelheidsovertreding te constateren. Daar hebben we die prachtige trajectcontroles voor. Je bent dan ook een oelewapper als je op een trajectcontrole te hard gaat rijden, maar het zal je verbazen hoeveel mensen hier niet opletten en zo een boete incasseren. In 2017 werden 7.814.043 boetes uitgedeeld voor het overschrijden van de maximumsnelheid. In 2016 ging het om 7.972.245 boetes. Van die 7,8 miljoen boetes werden er 2,1 miljoen genoteerd middels een trajectcontrole. In 2016 ging het om 2,2 miljoen trajectcontrole-boetes.

4.134.705 boetes werden uitgedeeld dankzij een flitspaal. Ook hier is een sprake van een daling. In 2016 werden namelijk 4.322.632 boetes uitgedeeld. Bij het meerendeel gaat het om een snelheidsovertreding. In mindere mate gaat om het negeren van een rood verkeerslicht.

Post voor het buitenland

Het CJIB mocht extra postzegels inslaan, want er werden meer boetes naar het buitenland verstuurd. In 2017 gingen 1.024.512 verkeersboetes de grens over. In 2016 ging het nog om 975.343 boetes. Mede dankzij betere samenwerkingen tussen Europese landen kunnen buitenlanders niet langer meer door Nederland knallen zonder gevolgen.

Betalen ze die boetes ook?

Het CJIB heeft de cijfers over 2017 nog niet paraat. Dit in verband met het feit dat correcties en beslissingen nu eenmaal langzamer verlopen in vergelijking met een boete in eigen land. Over 2016 zijn er wel cijfers wel bekend. In dat jaar lag het inningspercentage tussen de 70 en 80 procent. Frankrijk heeft met een inningspercentage van 56 procent blijkbaar het meeste schijt aan Nederlandse boetes. In België betalen ze met een inningspercentage van 88 procent wel meestal braaf de prent.

Foto via @tristim via Autojunk