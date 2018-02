Het imposante wagenpark van Instagrammer gercollector

Gevulde garages. Daar worden wij blij van.

Wat moet het toch heerlijk zijn om geld als water te hebben. Je eigen garage vullen met de droomauto’s van je lijstjes. Niet één of twee auto’s. Nee, een compleet wagenpark! Ter inspiratie om zelf deze doelen te bereiken hebben we vandaag de auto’s van Instagrammer gercollector voor je. De in München woonachtige autoliefhebber deelt via sociale media met liefde zijn imposante collectie.

Het mag geen verrassing zijn dat iemand met zo’n naam fan is van Duits spul. Gercollector heeft in zijn garage enkel en alleen bijzondere, of bijzondere varianten van auto’s staan. De beste man heeft bijvoorbeeld twee Aventador Superveloce Roadsters. Uiteraard mag een Ferrari F40 niet ontbreken en heeft de Instagrammer twee absolute concurrenten in zijn collectie. Het gaat hier om de Mercedes C63 AMG Black Series en een BMW M3 E92 GTS. Een M4 GTS heeft hij overigens ook, maar dat even geheel terzijde.

Naast Duitse supercars als een 911 GT3 RS 4.0, een SLR McLaren 722S én een SLR Stirling Moss, maakt Gercollector af en toe een uitstapje. Bijvoorbeeld de eerder genoemde F40 uit Italië, maar ook een McLaren P1, twee 675LT’s en een Bentley Bentayga vullen zijn garage. Zelfs na deze lijst zijn nog niet alle auto’s uit de collectie genoemd. In de gallery tref je meer vierwielers en tweewielers uit het wagenpark van de Instagrammer.