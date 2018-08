Mercedes SL R230 (2001 – 2011) – occasion video & aankoopadvies

Wie een flinke roadster zoekt met het nodige comfort is misschien wel het best geholpen met een Mercedes SL.

Met de R230 generatie bijvoorbeeld. Deze kwam in 2001 op de markt en was voorzien van een stalen klapdak (het zogenaamde Vario Roof), waardoor er met de kap dicht gereden kon worden met een mate van comfort die weinig onderdeed voor dat van een vergelijkbare grote coupé. Motorisch gezien was er keuze uit V6, V8 en V12-motoren en voor de liefhebber van een tikkie fout maar toch lekker, waren er de AMG-versies. Eerst de SL55 AMG en na de facelifts in 2006 respectievelijk 2008 ook de dubbeldikke SL63 en SL65 AMG, die later zelfs als 670 pk sterke Black Series op de markt kwam.

Wat betreft die facelift van 2008: bijna alles ging toen op de schop. Nieuwe motoren vonden plaats onder de motorkap, die bovendien voortaan voorzien was van twee “power domes” om de krachtige inborst van de auto te onderstrepen. Tevens kreeg de auto een flink scherper getekende neus en kont.

Aanbod op Autotrack

Op Autotrack.nl staan een kleine 50 Mercedes SL’s van de R230 generatie te koop. Prijzen beginnen rond de 13.000 euro en lopen op tot 80.000 euro.

Pluspunten

Comfortabel

Heerlijke motoren

Aandachtspunten

Aandrijflijn

De vroege SL350 en SL500 hebben last van afbrekende schotjes in de benzinetank. Die gaan rammelen, maar vervangen van de tank is duur omdat dan een deel van het dakmechanisme gedemonteerd moet worden.

De M272 en M273 V6-motoren hebben problemen met de distributie, waarbij een tandwiel voor de balansas bovenmatig slijt. De motor gaat daardoor onrustig lopen. Vervanging is een prijzige aangelegenheid.

De bobines van de V12 motoren zijn gevoelig en vervanging is duur.

Onderstel

De optionele ABC vering is mooi, maar check goed of de auto vlak staat en of er geen lekkages te vinden zijn. Aangeraden wordt om elke vier jaar de vloeistof te vervangen. Is dat niet gebeurd dan zitten er potentieel dure reparaties aan te komen. Het probleem kan zitten in de veerpoten of in de pompen, maar in ieder geval ben je niet voor een paar tientjes klaar.

Sensotronic Brake Control is een mooi, intelligent systeem, maar de pomp op de SL gaat soms stuk en reparatie is kostbaar. Mercedes erkende grote problemen met de remmen en verving het systeem door conventionele remsystemen op volumemodellen op auto’s als de E-Klasse. Omdat het herontwerpen voor een auto als de SL die in relatief kleine oplage gebouwd is te kostbaar werd, werden op deze auto’s de remsystemen niet teruggebouwd.

Exterieur

Een stalen klapdak geeft veel comfort, maar is ook een zwaar component met veel bewegende delen. Check de werking van het dak grondig, open en sluit het meerdere keren en kijk of alles vlekkeloos werkt en er geen rare bijgeluiden zijn et cetera.

De aansluiting van de C-stijl is niet goed, waardoor lekkage kan optreden in onder andere de kofferbak, maar ook in de ruimtes waar belangrijke elektrische componenten zich bevinden. Dit is potentieel een bodemloze put. Het probleem zou opgelost moeten zijn vanaf de facelift in 2008, maar toch zijn er online nog wel wat eigenaren te vinden die ook bij latere modellen dezelfde problemen hadden. Eventueel kan je checken of er lekkage optreed door even langs een wasbox te rijden en de hogedrukspuit op de auto te zetten.

De raamframes zijn gevoelig voor roest, met name bij de vroege auto’s.

Ook roest (met name bij vroege modellen) bij de wielkastranden achter is een issue.

Interieur

Instapschade aan de bestuurdersstoel komt veel voor.

Zoals je bij een dikke Mercedes mag verwachten waren er véél gadgets beschikbaar. Die moeten natuurlijk wel allemaal werken, dus knopjes proberen!

Elektrisch

Check goed of de keyless entry werkt, indien aanwezig.

De aircopomp houdt er soms mee op.

Vocht verzamelt zich in de vacuümpomp van de centrale vergrendeling, waardoor deze kan stoppen met werken.

Er zitten twee accu’s in de SL, waarvan er eentje bedoeld is voor luxe zaken als de dakbediening en stoelverwarming. Die accu heeft de neiging vrij vlot leeg te raken, met name bij de pre-facelift modellen.

