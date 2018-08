“Geely investeert meer dan 1,5 miljard in sportwagenmerk”

Porsche en Ferrari mogen de borst natmaken.

Aan het einde van 2017 wisten we jullie al te vertellen dat Lotus haar pijlen richt op Ferrari en Porsche. Dit zijn zeker niet de minste spelers in de wereld van sportieve auto’s, maar met de nodige financiële steun, te danken aan de nieuwe eigenaar Geely, is dit zeker niet onmogelijk. Onze eigen @willeme wist destijds al te vermelden dat Geely van plan was flink te investeren in de Britse sportwagenfabrikant. Vandaag lijken we een concreet bedrag voorgeschoteld te krijgen.

Volgens verschillende figuren die dichtbij de Zhejiang Geely Holding Group staan, heeft de Chinese autofabrikant tenminste 1,5 miljard Britse ponden over om Lotus nieuw leven in te blazen. De Chinezen, die zich naast Lotus bezighouden met Volvo, Polestar en haar eigen autoproductie, willen het geld investeren in allerlei nieuwe faciliteiten, zoals onderzoek- en ontwerpcentra.

Voordat dit alles gebeurt, heeft Geely voor ogen de huidige Lotus-fabriek uit te breiden en te moderniseren. Hierbij moeten ongeveer 200 nieuwe banen vrijkomen. Blijft Lotus doorgroeien zoals Geely dat momenteel voorziet, dan komt er in een later stadium een tweede fabriek bij. Hiermee hoopt Lotus zich te kunnen wanen in het vaarwater van Ferrari en Porsche.

Het investeringsplan van Li Shufu, Geely’s meesterbrein achter de operatie, is nog niets vergeleken bij het geld dat het Chinese autoconglomeraat in Volvo heeft gepompt. Sinds de overname heeft Geely om en nabij de 10 miljard in Volvo geïnvesteerd. Niet geheel onterecht, aangezien Geely de ambitie heeft zich in de strijd te mengen met Toyota en Volkswagen om de titel ‘Grootste Autofabrikant’ binnen te slepen. (Bron: Automotive News Europe)