Wie is Lawrence Stroll, de nieuwe eigenaar van Force India?

Een blik op het leven van Lance.

In de laatste jaren dat Bernie Ecclestone aan het roer stond van de sport die hijzelf grootmaakte, werd hij veelvuldig bekritiseerd om zijn veelal opmerkelijke beslissingen. Toch was de man behoorlijk pienter, ondanks zijn flink bejaarde staat. De inmiddels 87-jarige Brit bewees in het verleden voor de zoveelste keer een scherpe tong te hebben, door de volgende vraag op licht cynische wijze te beantwoorden:

M: “Bernie, how do you become a millionaire in F1?” B: “Start off as a billionaire!”

Het is lastig te zeggen of de vader van huidig Williams-coureur Lance Stroll, Lawrence Stroll, beseft dat het kopen van een volledig Formule 1-team geen alledaagse investering is. De wereld van de koningsklasse heeft in haar geschiedenis al vele rijke figuren zien komen en gaan. De kans is zeker aanwezig dat Lawrence Stroll zich op een bepaald moment in dit treurige rijtje zal bevinden. Dat gezegd hebbende is de Canadese ondernemer absoluut niet van gisteren.

De 59-jarige Canadees Lawrence Stroll werd geboren in Montreal, als zoon van een welvarend joods stel. Eenmaal op gepaste leeftijd besloot Stroll de voetsporen van zijn vader te volgen door als ondernemer de modewereld in te gaan. Zijn eerste succesvolle stap zet hij wanneer hij de kinderkledinglijn van Pierre Cardin naar Canada brengt. Hetzelfde doet hij niet veel later met Polo Ralph Lauren. Tegenspoed lijkt hij niet te kennen, want de Canadees investeert in de jaren ’80 wederom in Polo Ralph Lauren wanneer het bedrijf naar Europa vertrekt. Hij verdient er grof geld mee.

In de jaren ’90 zet Stroll wederom een geniale stap, door samen met zakenpartner Silas Chou het bedrijf Sportswear Holdings Pvt. Ltd. op te zetten en financiële steun te bieden aan het destijds relatief onbekende Tommy Hilfiger. In korte tijd draait het bedrijf een miljardenomzet. Enkele jaren later steekt Sportswear Holding geld in Asprey and Garrard, een Brits juwelier, om het korte tijd later weer voor flinke winst te verkopen. In 2003 neemt Stroll een deel van Michael Kors over. Acht jaar later organiseert Stroll met zijn zakenpartner de beursgang van hetzelfde modebedrijf. Het jaar daarop verschijnt hij plots op de Forbes-lijst van miljardairs met een vermogen van ongeveer 1,8 miljard dollar, wanneer hij stapsgewijs zijn aandelen begint te verkopen. Stroll heeft vandaag de dag een vermogen van ongeveer 2,7 miljard dollar.

Dat geld moet ergens naartoe, zo weet ook Stroll. Gelukkig heeft de ondernemer hobby’s die niet per se goedkoop zijn. De Canadees is namelijk een notoir Ferrari-verzamelaar. Stroll heeft er tientallen, en het zijn zeker niet de minste exemplaren.

Naast de legendarische 330 P4, waarmee hij doodleuk naar circuitdagen gaat, heeft hij o.a. een Daytona Spider, een 250 GTO uit ’62 en gaf hij in 2013 niet minder dan 27,5 miljoen dollar uit aan een zeldzame GTB/4 S NART Spider uit ’67. In een interview met het Officiële Ferrari Magazine vertelde hij niet zuinig om te gaan met zijn speeltjes.

“When I use my cars I’m tough: I exploit her 100 per cent in her performance, and if we are at a race meeting, I act tough by taking risks. I don’t think of it as a museum piece or about the value of what I’m driving. If I go on a trip, it’s only sensible that I don’t start racing along the road, but if conditions and laws permit, I try to feel the sensations that a Ferrari can give you both on and off the track.”

Het moge duidelijk zijn dat Lawrence Stroll niet bang is om geld te steken in zijn hobby’s. Hetzelfde geldt voor de hobby’s van zijn zoon. Papa Stroll zorgde er gedurende de carrière van zoonlief voor dat hij telkens fatsoenlijk materiaal onder zijn billen had. Daarnaast gebruikte hij zijn connecties (en portemonnee) op slimme wijze om zijn zoon op de juiste plekken te krijgen.

Zodoende krijgt hij het in 2017 voor elkaar Lance bij Williams te plaatsen. Naar verluidt heeft de Canadees ruim 80 miljoen dollar uitgegeven om de deal te verwezenlijken. Zoonlief wordt het jaar daarvoor, in 2016, op kosten van Lawrence de wereld rondgevlogen met een team van ongeveer 20 man en maakt duizenden testkilometers. Papa Stroll betaalt daarnaast voor een nieuwe, high-tech simulator.

We kunnen stellen dat Lawrence enorm veel overheeft voor zijn zoon. Het is op het moment van schrijven nog niet aangekondigd, maar het ligt in de lijn der verwachting dat Lance na de Force India-overname volgend jaar op een stoeltje kan rekenen, ten koste van ofwel Esteban Ocon of Sergio Perez. De tijd zal het leren.