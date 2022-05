Mercedes stopt met de handbak, al ga je die toch niet missen

Als een merk aankondigt dat ze de handbak in de ban doen, moet je puristenhart huilen. Wij kunnen ons echter niet voorstellen dat het elimineren van de handbak bij Mercedes voor veel emotie zorgt.

Het blijft een eindeloze discussie: handgeschakeld versus automaat. Het is zo dat in de vroege dagen van de automaat het eigenlijk de ondergeschikte keuze was, helemaal voor leuke auto’s. Heden ten dage met innovaties als dubbele koppelingen en slimme automaten, moet je een vastberaden handbak-dinosauriër zijn om zelf schakelen te prefereren. Automaten zijn sneller, zuiniger, makkelijker en met de komst van schakelflippers heb je zelf ook nog controle.

Mercedes stopt met handbak

Diezelfde dinosauriërs, die we ook wel eens puristen noemen, zouden dus waarschijnlijk huilen in een hoekje als we zeggen dat er een merk stopt met de handbak. Het merk in kwestie is echter Mercedes. Open vraag aan jou: zoek eens een leuke Mercedes (het liefst een AMG) van recente bouwjaren met een handbak. Wanneer je niks kunt vinden, lees dan maar verder. Wij kunnen namelijk ook zo snel niks bedenken van AMG waarbij je met de hand moest schakelen, behalve uitzonderingen toen AMG nog een ’tuner’ was. Sinds het compleet uitmelken van AMG in de jaren ’00 is er nooit iets geweest waar je met de hand moest schakelen.

Welke handbak?

Het is gewoon zo dat Mercedes stilletjes al jaren de handbak niet promoot. De enige auto’s waardoor Mercedes nu moet stoppen met de handbak zijn de A-Klasse, B-Klasse en CLA. Alleen als je die auto’s qua prijs en uitvoering zo goedkoop mogelijk maakt, kon je nog kiezen voor zelf roeren. Mercedes merkte echter al dat de vraag naar deze goedkope modellen met handbak enorm daalde en dus kwamen ze tot dit besluit. Mercedes roept dit al een tijdje, maar vanaf nu kun je dit drietal officieel ook niet meer bestellen zonder automaat. Daarmee is dus elke Mercedes, van A tot Z (in dit geval letterlijk), met een automatische bak uitgerust.

Wegens gebrek aan succes niet verlengd dus. Zodra de purist het waarschijnlijk weinig kan schelen, is het misschien ook maar goed dat Mercedes de handbak in de ban doet. (via Automobilwoche)