BMW legt uit waarom de ultieme M een lompe SUV is

BMW belooft een ultieme unieke auto van M en geeft ons de XM, wat een grote, lompe SUV is. Waarom niet gewoon iets in de trend van de M1?

BMW weet keer op keer te choqueren als het gaat om hun nieuwe designtaal. De grille kan altijd groter, er kunnen niet genoeg rare lijntjes en opvallende proporties op papier gezet worden en tegenwoordig doet BMW ook gezellig mee aan de trend van gespleten koplampen. Een auto die dat alles combineert is de aankomende XM. Een passend topmodel dus, maar hoe is het zo ver gekomen dat ‘de ultieme BMW M als zelfstandig model’ een lompe, 750 pk sterke tweetons SUV wordt? Het is namelijk de spirituele opvolger van de M1, een supercar met Italiaans design. Extreme tegenpolen, dus.

BMW M topmodel is lompe SUV

De baas van M, Frank van Meel, legt uit. Volgens hem moet je het in het tijdsbeeld plaatsen. “Ten tijde van de BMW M1 was het hebben van een supercar wat je als topmodel wilde. Heden ten dage is de vraag groter naar het hebben van een grote, krachtige SUV.” Oftewel: niemand zit te wachten op een BMW supercar, terwijl het segment der power-SUV’s momenteel nog net niet uitpuilt. Voordat je nu als petrolhead gaat roepen dat “supercars veel cooler zijn dan SUV’s”: dit gaat dus puur om de kopers. BMW wil zoden aan de dijk zetten en in SUV’s zit momenteel het grote geld.

LMDh techniek

Dat de BMW XM in 2022, het jaar dat M 50 jaar bestaat, uitkomt, is natuurlijk geen toeval. De krachtbron is een gloednieuwe V8 plug-in hybrid, waardoor 650 en later 750 pk een eitje is. Schrijf deze motor echter niet af als een eenmalig projectje om een cruiseschip als de XM überhaupt in beweging te zetten. Van Meel beweert dat de aandrijflijn van de XM veel overeenkomsten gaat hebben met BMW’s aankomende hypercar voor de LMDh-klasse. En dus heeft de ultieme BMW M SUV gewoon racegenen.

Enfin, de ‘waarom’ vraag wordt vrij simpel beantwoordt met een ‘omdat kopers dit willen’. Volgens Van Meel is een potente krachtpatser SUV van M wat BMW nog miste. Dat zal dan wel de grootste klacht zijn bij het kopen van een 625 pk sterke BMW X5 M Competition, dat ‘ie niet lomp en krachtig genoeg is. (via Autoblog.com)