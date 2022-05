Koop deze Alfa Romeo Spider occasion voor het te laat is

Dat moment dat je denkt “shit, had ik ‘m nou maar gekocht voor hij te duur werd”. Dat moment kun je voor zijn door nu toe te slaan op deze Alfa Romeo Spider occasion.

Auto’s die nu extreem duur zijn als collector’s item, waren ooit zo goedkoop dat het als een goede investering bestempeld kan worden. Het hoeft echter helemaal niet te gaan om een auto van 50.000 euro die nu ineens een miljoen waard is. Soms zijn dingen net een tikkie te duur. Omdat slechte exemplaren wegrotten en goede exemplaren gekoesterd worden, gaan sommige auto’s de dure kant op. Dan blijkt ineens dat ook een paar duizend euro te veel funest kan zijn voor je jongensdroom.

Waardestijging

Welke auto’s die nu relatief goedkoop zijn, gaan meer waard worden? Dat is moeilijk om met volledige zekerheid te zeggen, maar je kunt in de buurt komen. De occasion van vandaag zou wel eens in waarde kunnen gaan stijgen. Het is een Alfa Romeo Spider Quadrifoglio Verde uit 1987 die als occasion aangeboden wordt op Marktplaats. Deze auto zou wel eens gewild kunnen worden vanwege zijn Alfa-status.

Dit exemplaar klopt op een Alfa-manier. De Alfa Romeo Spider occasion is dus een Quadrifoglio Verde, zoals Alfa Romeo zo mooi hun sportversies noemt (het betekent gewoon klavertjevier trouwens). Ook klopt de uitvoering: Alfa-rode lak, telefoonschijfvelgen en geen schimmige modificaties (al kunnen correcte modificaties natuurlijk wel helpen). Gewoon, de leukste dakloze Alfa die je anno 1987 kon hebben. Het gaat trouwens om een tweeliter viercilinder met 128 pk. Niet extreem snel, maar de beleving telt ook mee.

Alfa Romeo Spider occasion

Helaas zijn de clichégrappen over Alfa’s en roest niet volledig onjuist: je moet het in de gaten houden. Waar de meeste slecht onderhouden Alfa’s wegroesten voordat je Quadrifoglio Verde kunt zeggen, is deze Alfa Romeo Spider occasion zo goed als roestvrij. Hij heeft dan ook lange tijd droog gestaan. Met zo’n 111.450 km op de teller vallen ook de meest heftige gebruikssporen mee, kijk maar naar het interieur. Het onderhoud is allemaal op tijd (en recent) gedaan, kortom: er is veel te zeggen over deze Alfa Romeo Spider. Ook als je hem wil koesteren en op goud wil zitten.

Nadelen? De cabriokap is origineel. Dat klinkt als een voordeel, maar bij een canvas kap moet er dan toch af en toe sprake zijn van wat revisie. Die heeft dus wat TLC nodig. Ook ga je her en der wel een plekje of een krasje vinden: netjes betekent niet concoursstaat. Deze Alfa is dan ook gebruikt. Dat mag jij er ook mee doen.

Kopen

In een schuur zetten en naar kijken, wachten tot je dubbeltje een kwartje wordt of gewoon ouderwets toeren met een lekkere dakloze Italiaan: deze Alfa Romeo Spider occasion kan nog wel even door. En dat voor 13.950 euro. Koop hem dus, voordat je over een jaar een paar duizend euro tekort komt. Dat kan middels de advertentie van de Alfa Romeo Spider op Marktplaats.