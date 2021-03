Mercedes V-klasse is te saai, aldus Lumma - Autoblog.nl

En daarom heeft Lumma zelf een oplossing bedacht voor de Mercedes-Benz V-klasse bedrijfswagen. Het is de Lumma CLR V geworden.

Als je het aan Lumma vraagt is de Mercedes V-klasse een conservatieve bedrijfswagen. Wat de tuner betreft mag het allemaal wel wat hitsiger. De tuner geeft meteen een voorbeeld hoe het kan, met de nieuwe Lumma CLR V.

De CLR V kit is enkel verkrijgbaar op de extra lange versie van de V-klasse. Dat betekent niet dat je met de andere varianten niet bij het bedrijf kunt aankloppen. Voor de compacte en lange versie heeft de tuner maatwerk liggen, aldus Lumma.

Met de Lumma CLR V krijg je een nieuwe grille en alles is zo’n beetje zwart gemaakt wat je zwart kunt maken. Achter zitten vier enthousiaste stortkokers en de tuner monteert 19-inch velgen op je Mercedes-Benz V-klasse. Kers op de slagroomtaart is de kleine achterspoiler, die behoorlijk subtiel is gemaakt. Voor de bedrijfswagen inrichting is er keuze uit lederen en aluminium materialen, al heeft de tuner daar geen foto’s van paraat.

Je Mercedes V-klasse ombouwen naar Lumma CLR V kost € 11.950 euro. En ja, dat is uiteraard exclusief de bedrijfswagen zelf. De tuner verwacht in mei de eerste omgebouwde auto’s te kunnen leveren aan klanten.