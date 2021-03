Volkswagen Project Trinity: grote actieradius en supersnel laden - Autoblog.nl

Volkswagen ontwikkelt een elektrische auto onder de naam Project Trinity met mooie beloften. Namelijk een grote actieradius én een razendsnelle laadtijd.

We begeven ons middenin een transitie periode. Het aanbod van elektrische auto’s groeit, maar een honderd procent alternatief op de verbrandingsmotor is de technologie nog niet. Tanken gaat sneller en je maakt op meer kilometers op een tank brandstof in vergelijking een volle accu. Uiteindelijk gaan we naar een toekomst toe waar de verschillen steeds kleiner worden.

Volkswagen is op zijn eigen manier bezig met de ontwikkeling van de elektrische auto en kondigt vandaag Project Trinity aan. Ondanks de donkere auto op de teaser heeft het verder weinig met The Matrix te maken. Project Trinity is een elektrische sedan die vanaf 2026 in Wolfsburg gebouwd gaat worden. De nieuwste innovatie op het gebied van de elektrische auto zullen aan deze auto gelinkt worden.

Ten eerste noemt de Duitse autofabrikant dat deze sedan tot level 4 autonoom rijden in staat moet zijn. Het begint met een ondersteuning voor level 2 autonoom rijden in 2026 en stukje bij beetje kan de auto steeds meer zelfstandig taken uitvoeren. Verder staat de EV op een volledig nieuw platform voor elektrische auto’s.

Helemaal veelbelovend is dat Volkswagen zegt dat Project Trinity een nieuwe standaard moet zijn op het gebied van opladen en actieradius. Volkswagen durft zelfs te zeggen dat het laden net zo snel gaat zijn als tanken met een conventionele auto.

Het klinkt allemaal heel spannend en veelbelovend wat de Duitse autobouwer hier presenteert. Voorlopig is het een teaser en hebben we nog niets tastbaars in handen. Aan de andere kant is 2026 niet heel ver weg.