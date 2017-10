Mercedes zet vergeten SUV in het zonnetje

Groot, groter, grootst, GLS.

Mercedes-Benz heeft een dermate omvangrijk modelgamma, waardoor je er nog wel eens eentje vergeet. Zo’n typische ‘oh ja, die was er ook nog’ auto. De GLS is daar een uitstekend voorbeeld van. In dit segment shopt men voor prestigieuze SUV’s als de Bentley Bentayga en natuurlijk de uitvinder van dit segment, de Range Rover. In deze prijsklasse heeft Mercedes ook nog eens concurrentie uit eigen huis. De GLE Coupe voor als het fouter moet en de G-Klasse voor de notoire GroenLinks-hater.

Dan is er ook nog een GLS (tot voor kort: GL-Klasse). Er valt best wat te zeggen voor dit slagschip. De GLS (fabriekscode: X166) is aanzienlijk moderner en ruimer dan de G-Klasse. Dat is gewoon een klassieker met een moderne motor en navigatiesysteem. Om de auto wat meer onder de aandacht te brengen komt Mercedes met en speciaaltje van de GLS: de Grand Edition. Voor de verandering is het best een smaakvol geheel geworden.

Laten we beginnen bij het interieur, dat in nappaleder is gehuld. Er is gekozen voor de kleuren ‘Porselein’ en ‘Espresso-bruin’. Je zit dus in een hele grote kop cappuccino voor je gevoel. Verder krijg je van dat houtinleg dat lijkt op het ‘Beaufeaurt’-hout wat Audi soms gebruikt. Het Grand Edition interieur pakket gaat in Duitsland 5.950 euro kosten. De exacte Nederlandse prijs kan daar nog van afwijken.

Als er een interieurpakket is, moet er ook een exterieurpakket zijn, toch? Ja, maar dat pakket is minder uitgebreid dan je op voorhand zou verwachten. Je krijgt 20″ lichtmetalen velgen en ‘Grand Edition’-badges. That’s it. Gelukkig hebben ze de goede smaak de GLS in het Citrienbruin te spuiten, een kleur die de auto bijzonder goed staat. Het exterieurpakket kost bij onze Oosterburen 2.300 euro. Het Grand Edition pakket is te bestellen op de GLS 350 d (258 pk/620 Nm), GLS 400 (333 pk/480 Nm) en GLS 500 (455 pk/700 Nm). De levering start in maart 2018. Kun je er nog net mee op wintersport.